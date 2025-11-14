  1. Privatkunden
DFB-Coach kontert Kritik Nagelsmann erklärt Sané-Ansage: «Habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht»

dpa

14.11.2025 - 07:30

Julian Nagelsmann reagiert auf die Kritik an seiner Kommunikation.
Julian Nagelsmann reagiert auf die Kritik an seiner Kommunikation.
Bild: Christian Charisius/dpa

Spielt Leroy Sané im Nationalteam auf Bewährung? Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt vor dem Spiel der WM-Qualifikation seine Aussagen über den ehemaligen Bayern-Profi.

DPA

14.11.2025, 07:30

Julian Nagelsmann hat seine markanten Ansagen über Leroy Sané vorab mit dem Nationalspieler abgesprochen. Dies sagte der Deutschland-Trainer vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg an diesem Freitag (20.45 Uhr). «Ich habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Es war mit ihm besprochen. Ich weiss, was er kann und will, dass er das, was er kann, auch auf den Platz bringt», sagte Nagelsmann.

Der Chefcoach hatte am Montag über den DFB-Rückkehrer von Galatasaray Istanbul unter anderem gesagt: «Leroy weiss, was gefragt ist und er weiss auch, dass es nicht mehr unzählige, viele Chancen gibt, sich auf der Nationalmannschaftsebene, zumindest unter meiner Führung, zu beweisen.» Experten wie Matthias Sammer und Lothar Matthäus hatten den Bundestrainer für die deutliche Ansage kritisiert.

«Macht sich zu viele Baustellen auf». Matthäus kritisiert DFB-Coach Nagelsmann in drei Punkten

«Macht sich zu viele Baustellen auf»Matthäus kritisiert DFB-Coach Nagelsmann in drei Punkten

Ansage bedeutet «gar nix»

Was die Worte fürs Spiel bedeuten? «Gar nix», stellte Nagelsmann klar. «Ich habe auch das Wort letzte Chance nicht verwendet. Ich habe gesagt, dass er nicht mehr unzählige Chancen hat. Das ist auch Fakt.» Der 29 Jahre alte Offensivspieler habe von ihm viele Vertrauensvorschüsse bekommen und diese «mal besser, mal schlechter» genutzt, wie Nagelsmann urteilte.

Der Bundestrainer nannte Sané «eine verdammt coole Socke» und hob hervor, dass dieser mit Druck gut umgehen könne. Auf Sammers Aussage («Individualisten brauchen Liebe, brauchen so viel Liebe, dass es knallt») entgegnete Nagelsmann: «Die Liebe, dass es knallt, hat er von mir ganz viele Jahre bekommen.» Sané wird am Freitag neben Serge Gnabry, Florian Wirtz und Nick Woltemade in der deutschen Offensivreihe erwartet.

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

12.11.2025

WM-Quali. FCZ-Spieler winkt mit Curaçao historisches WM-Ticket

WM-QualiFCZ-Spieler winkt mit Curaçao historisches WM-Ticket

Nach Kuss-Skandal. Spaniens Ex-Verbandspräsident Rubiales bei Buch-Präsentation mit Eiern beworfen

Nach Kuss-SkandalSpaniens Ex-Verbandspräsident Rubiales bei Buch-Präsentation mit Eiern beworfen

USA. Künftiger Spielkalender der MLS orientiert sich an Europas Topligen

USAKünftiger Spielkalender der MLS orientiert sich an Europas Topligen

Platzverweis nach Tätlichkeit. Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Platzverweis nach TätlichkeitRonaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Von Klassik bis Retro. Die spektakulärsten WM-Trikots 2026 sind da

Von Klassik bis RetroDie spektakulärsten WM-Trikots 2026 sind da

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

13.11.2025

13.11.2025

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

13.11.2025

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

12.11.2025

12.11.2025

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

11.11.2025

11.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

Manzambi: «Ich war sehr glücklich, als ich erfahren habe, dass ich in Genf spielen darf»

