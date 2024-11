Lionel Messi musste mit Argentinien die dritte Niederlage in der laufenden WM-Qualifikation hinnehmen Keystone

Der amtierende Weltmeister Argentinien kassiert seine dritte Niederlage in der WM-Qualifikation, während Brasilien gegen Venezuela erneut nur ein Unentschieden erreicht.

SDA

Argentinien musste in der laufenden Qualifikation zur Weltmeisterschaft eine weitere Niederlage hinnehmen, als sie in Asuncion gegen Paraguay mit 1:2 verloren. Der Weltmeister begann stark, als Lautaro Martinez, der bei Inter Mailand spielt, bereits in der elften Minute das 1:0 erzielte. Doch die Führung war nur von kurzer Dauer, denn Antonio Sanabria, der für Torino spielt, glich nach 19 Minuten aus. Die Entscheidung fiel kurz nach der Halbzeitpause, als Omar Alderete, Innenverteidiger bei Getafe, den Siegtreffer für Paraguay erzielte.

Trotz dieser Niederlage bleibt Argentinien an der Spitze der Tabelle. Nach elf von 18 Spielrunden hat der Weltmeister einen Vorsprung von drei Punkten auf Kolumbien, das in der Nacht auf Samstag auswärts gegen Uruguay antrat.

Brasilien, das bereits im ersten Aufeinandertreffen mit Venezuela in dieser Qualifikation mit einem 1:1 zufrieden sein musste, ging in Maturin kurz vor der Halbzeitpause durch Raphinha in Führung. Der Spieler des FC Barcelona traf mit einem Freistoss von der linken Strafraumgrenze. Doch der eingewechselte Telasco Segovia sorgte kurz nach Wiederbeginn für den Ausgleich.

Vinicius Junior, Stürmer von Real Madrid, hatte die beste Gelegenheit, Brasilien den dritten Sieg in Folge zu sichern. Nachdem er in der ersten Halbzeit den Pfosten getroffen hatte, scheiterte er nach einer guten Stunde mit einem Elfmeter an Venezuelas Torhüter Rafael Romo.

Durch das Unentschieden kletterte Brasilien zumindest vorübergehend auf den dritten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf den führenden Argentinien beträgt fünf Punkte. Die ersten sechs der zehn Teams qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft, die im übernächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Das siebtplatzierte Team hat die Chance, sich über ein interkontinentales Playoff-Turnier zu qualifizieren.

