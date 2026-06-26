Die Niederlande holen sich in der Gruppe F mit einem 3:1 gegen ein desolates Tunesien den Gruppensieg. Japan und Schweden trennen sich 1:1 und sind ebenfalls weiter.

Japan und Schweden wussten vor dem Anpfiff, dass ihnen ein Unentschieden reichen würde. Und so kam es auch. Daizen Maeda brachte die Japaner in Arlington in der 56. Minute in Führung, Anthony Elanga glich sechs Minuten später aus.

Japan, das dem Sieg näher war, in der Nachspielzeit durch einen Kopfball an die Latte von Alexander Isak aber beinahe das 1:2 kassierte, sicherte sich so den 2. Platz. Schweden wird mit vier Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis zu den besten acht Gruppendritten gehören, die die Sechzehntelfinals ebenfalls erreichen.

Für Tunesien endete die WM im Fiasko. Nach dem 1:5 gegen Schweden, das den zerstrittenen Verband während des Turniers zu einem Trainerwechsel veranlasste, und dem 0:4 gegen Japan setzte es in Kansas City gegen die Niederlande eine dritte Niederlage ab, die auch höher hätte ausfallen können.

Wie in den ersten beiden Spielen dauerte es nicht lange, bis die inferioren Tunesier erneut im Hintertreffen waren. Dass Ellyes Skhiri das 0:1 in der 3. Minute mit einem Eigentor besorgte – dem Frankfurt-Legionär missriet bei einer scharfen Hereingabe von Denzel Dumfries ein Befreiungsschlag -, passte ins Bild. Dass Bryan Brobbey, der Mann der Stunde bei den Niederländern, schon vier Minuten später auf 2:0 erhöhte, ebenfalls.

Erst als die Niederländer vorübergehend in den Schongang schalteten – und nachdem die Tunesier nicht rechtzeitig zum Anpfiff zur zweiten Halbzeit bereit gestanden waren -, sendeten die Nordafrikaner mit dem Anschlusstreffer durch Hazem Mastouri ein Lebenszeichen. Nur acht Minuten später erhöhte Jan Paul van Hecke wieder für die Niederlande.

Mit dem Gruppensieg umgingen die Niederländer einen Sechzehntelfinal gegen Brasilien. Mit Marokko, dem Gruppenzweiten hinter Brasilien, wartet in der Nacht auf Dienstag (3.00 Uhr Schweizer Zeit) indes ein anderer schwerer Brocken auf die Oranje. Brasiliens Gegner ist am Montag in Houston (19.00 Uhr) stattdessen Japan. Schweden kennt seinen Gegner als Gruppendritter noch nicht, ein Duell mit der Schweiz ist eines der möglichen, aber unwahrscheinlichen Szenarien.

Tunesien, dessen Aus schon vor dem letzten Spiel feststand, reist damit ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 2:12 von der WM ab. Ob der nach dem ersten Gruppenspiel ins Amt gehobene Hervé Renard als Nationaltrainer weitermacht, ist offen.

Telegramme und Rangliste:

Tunesien – Niederlande 1:3 (0:2)

Kansas City. – 68'391 Zuschauer. – SR García (MEX). – Tore: 3. Skhiri (Eigentor) 0:1. 7. Brobbey (van Dijk) 0:2. 54. Mastouri (Mejbri) 1:2. 62. van Hecke (Reijnders) 1:3.

Tunesien: Dahmen; Talbi, Skhiri, Ben Hmida (68. Ben Ouanes); Valery, Abdi; Ben Slimane (68. Achouri), Gharbi (75. Chaouat), Khedira (67. Mahmoud), Mejbri; Mastouri (90. Tounekti).

Niederlande: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké; Gravenberch, de Jong (72. Koopmeiners), Reijnders (72. Kluivert); Malen (72. Summerville), Brobbey (77. Depay), Gakpo (84. Lang).

Bemerkungen: Tunesien mit Valery (Young Boys) und Mohamed Belhadj Mahmoud (Lugano/ab 61.), ohne Bronn (Servette/Ersatz).

Japan – Schweden 1:1 (0:0)

Arlington. – 70'137 Zuschauer. – SR Barton (ESA). – Tore: 56. Maeda (Doan) 1:0. 62. Elanga (Gyökeres) 1:1.

Japan: Zion Suzuki; Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguchi), Hiroki Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo); Doan (67. Ito), Maeda; Ueda (66. Ogawa).

Schweden: Widell Zetterström; Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Gudmundsson (88. Nygren); Bernhardsson (75. Svensson), Lindelöf (87. Starfelt), Ayari, Stroud (75. Sema); Elanga, Gyökeres, Isak.

Bemerkungen: Verwarnungen: 32. Hien. 77. Taniguchi. 85. Gyökeres.

Rangliste

1. Niederlande 3/7 (10:4)

2. Japan 3/5 (7:3)

3. Schweden 3/4 (7:7)

4. Tunesien 3/0 (2:12)