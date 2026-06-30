Nur wenige Tage vor dem Duell gegen Marokko verlor die Freundin von Cody Gakpo ihr ungeborenes Kind. In der Nacht auf Dienstag schiesst der Niederlande-Knipser ein Tor und die Emotionen kommen hoch.

Darum geht’s Cody Gakpo beginnt nach seinem Tor gegen Marokko zu weinen.

Die Partnerin des Niederlande-Spielers verlor wenige Tage zuvor ihr gemeinsames, ungeborenes Kind.

Cody Gakpo, 27-jähriger Stürmer des FC Liverpool, wäre beinahe der Matchwinner für seine Niederländer geworden. Gakpo hatte schon in der Gruppenphase beim 5:1 gegen Schweden zwei Goals erzielt. Seither ist die Welt für ihn aus den Fugen geraten. Übers Wochenende machte Gakpos Freundin Noa van der Bij öffentlich, dass ihr gemeinsamer Sohn, der im Oktober zur Welt gekommen wäre, während der Schwangerschaft gestorben ist. Im grössten persönlichen Unglück schoss Gakpo sein Team in der 72. Minute aber nur temporär ins Glück – und brach dabei in Tränen aus.

Die Partie verlor die Niederlande letztendlich mit 2:3 im Penaltyschiessen.

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