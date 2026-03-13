  1. Privatkunden
Iran kontert Trump-Aussagen «Niemand kann uns von der WM ausschliessen»

SDA

13.3.2026 - 11:46

Das iranische Nationalteam möchte an der WM 2026 teilnehmen
Das iranische Nationalteam möchte an der WM 2026 teilnehmen
Keystone

Der iranische Fussballverband hat die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme an der WM in diesem Sommer zurückgewiesen.

Keystone-SDA

13.03.2026, 11:46

13.03.2026, 12:25

«Niemand kann die iranische Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft ausschliessen. Das einzige Land, das ausgeschlossen werden könnte, ist eines, das lediglich den Titel ‹Gastgeber› trägt, aber nicht in der Lage ist, die Sicherheit der an diesem globalen Ereignis teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten», teilte der WM-Teilnehmer auf Instagram mit.

Trump hatte zuvor zwar bekräftigt, dass die Nationalmannschaft des Iran bei der Endrunde willkommen sei. «Aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen», teilte der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social mit.

Die WM-Endrunde der Männer in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA ausgetragen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

Aus Sicherheitsgründen. Trump rät Iran von WM-Teilnahme ab

Aus SicherheitsgründenTrump rät Iran von WM-Teilnahme ab

