Afrika-Cup Nigeria steht als zweites Team im Achtelfinal

SDA

27.12.2025 - 23:00

Siegestänzchen: Nigerias Vitor Osimhen freut sich über den Sieg gegen Tunesien.
Siegestänzchen: Nigerias Vitor Osimhen freut sich über den Sieg gegen Tunesien.
Bild: Keystone

Nigeria steht am Afrika-Cup nach einem 3:2-Sieg im zweiten von drei Gruppenspielen gegen Tunesien als zweites Team vorzeitig im Achtelfinal.

Keystone-SDA

27.12.2025, 23:00

27.12.2025, 23:03

Die Nigerianer gingen in Fès bis zur 70. Minute 3:0 n Führung, ehe die Tunesier die Partie mit zwei Treffern nochmals spannend machten. Am Ende brachten die «Super Eagles» den Erfolg aber über die Zeit.

Auch Tunesien hat noch alle Chancen, ein Unentschieden zum Abschluss gegen Tansania reicht zum Weiterkommen.

Nigeria ist beim Afrika-Cup in Marokko nach Ägypten das zweite Team, das schon nach zwei Spielen als Achtelfinalist feststeht.

