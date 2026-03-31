Italien-Trainer Gennaro Gattuso und Gigi Buffon, Delegationschef der Squadra Azzurra. IMAGO/ZUMA Press

Am Dienstagabend steigt das grosse Finale in der europäischen WM-Qualifikation. Acht Teams duellieren sich zeitgleich um die letzten vier Tickets für die Endrunde. Das musst du zu den vier Duellen wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag werden die letzten vier europäischen Startplätze für die Endrunde der Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA.

Zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien, das zum dritten Mal in Folge eine WM verpassen könnte, wird auch der letzte Schweizer Gruppengegner ermittelt.

Die Ausgangslage vor den vier zeitgleichen Direktduellen um die letzten Tickets verspricht viel Spannung. Mehr anzeigen

Bosnien-Herzegowina – Italien

In Zenica steigt das Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und der einstigen Fussball-Grossmacht Italien. Die Squadra Azzurra will um jeden Preis vermeiden, dass eine WM-Endrunde zum dritten Mal in Folge ohne ihre Beteiligung über die Bühne geht. Ein leichter Gegner wird Bosnien um Superstar Edin Džeko aber nicht. Der Mittelstürmer ist mittlerweile 40 Jahre alt, doch immer noch ein Abwehrschreck.

Mit seinem Tor zum 1:1 im Halbfinale in Wales in der 86. Minute ermöglichte Džeko seiner Nation überhaupt erst den Sieg im Elfmeterschiessen und damit die Finalpartie gegen Italien, das seinerseits zu einem 2:0-Heimsieg über Nordirland kam.

Zu reden gibt vor der Partie der Wintereinbruch in Zenica. Italien-Coach Gennaro Gattuso verzichtet wegen der Platzverhältnisse gar auf das Abschlusstraining im Stadion. Stattdessen absolviert das Team im Trainingszentrum in Coverciano eine letzte Einheit und reist erst am Montagabend nach Zenica. Wird der vierfache Weltmeister seiner Favoritenrolle dennoch gerecht?

Tschechien – Dänemark

Dänemark hatte die WM-Qualifikation schon im vergangenen November beinahe in der Tasche. Im entscheidenden Gruppenspiel in Schottland sind die Dänen bis zur 93. Minute auf Kurs, kassieren tief in der Nachspielzeit aber das 2:3 und das 2:4 – und müssen den Gang in die Playoffs antreten.

Da gibt es im Halbfinale einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Nordmazedonien. Die letzte Hürde mit dem Auswärtsspiel in Prag dürfte aber bedeutend höher sein. Tschechien belegte in der Gruppe L hinter Kroatien Platz zwei – und hält seine WM-Chancen im Playoff-Halbfinale in extremis am Leben.

Gegen Irland rennt man bis zur 86. Minute einem Rückstand hinterher, bevor Captain Ladislav Krejci mit dem Ausgleich die Verlängerung erzwingt. Im Penaltyschiessen setzt sich Tschechien schliesslich mit 5:3 durch – und will nun erneut vor Heimpublikum gegen Dänemark den letzten Schritt machen.

Captain Ladislav Krejcí rettete die Tschechen. KEYSTONE

Schweden – Polen

Überraschend muss Schweden in der Schweizer Gruppe untendurch, bleibt in sechs Spielen ohne Sieg und belegt hinter der Nati, Kosovo und Slowenien nur den letzten Platz. Weil sich die Skandinavier im Jahr 2024 den Gruppensieg in der Nations League C sichern, qualifizieren sie sich dennoch für die Playoffs.

Und da öffnet Stürmerstar Viktor Gyökeres die Hintertür zur WM mit einem Hattrick im Halbfinal gegen die Ukraine. Schweden setzt sich mit 3:1 durch, holt den ersten Pflichtspiel-Sieg seit über einem Jahr und will gegen Polen seine letzte Chance nutzen.

Viktor Gyökeres gelang gegen die Ukraine einen Dreierpack. IMAGO/Ball Raw Images

Die Polen zogen ihrerseits in der Gruppe G im Zweikampf mit den Niederlanden den Kürzeren. Auch im Playoff-Halbfinale gegen Albanien sieht es bis zur 63. Minute nicht gut aus, ehe Lewandowski und Zielinski die Partie nach einem 0:1-Rückstand noch drehen. Für das Finale in Schweden gilt Polen als Aussenseiter. Doch das heisst gegen die Skandinavier noch lange nichts – wie die jüngste Vergangenheit bewiesen hat.

Kosovo – Türkei

Kosovo überrascht in der Qualifikation mit einer ganz starken Gruppenphase und belegt hinter der Schweiz und vor Slowenien und Schweden Platz 2 der Gruppe B. In den Playoffs macht der Underdog da weiter, wo er aufgehört hat – und wirft die Slowakei mit einem spektakulären 4:3-Sieg aus dem WM-Rennen.

Seit der 0:4-Pleite in der Schweiz im September 2025 ist der Kosovo ungeschlagen. Soll es mit der erstmaligen Qualifikation für die Endrunde klappen, muss die Serie um ein weiteres Spiel ausgebaut werden. Das dürfte gegen die Türkei trotz Heimvorteil eine gewaltige Herausforderung darstellen.

Die Türken überzeugten in der Qualifikation und verloren nur eines ihrer sechs Spiele – dieses allerdings gleich mit 0:6 gegen Spanien. Im Playoff-Halbfinale besiegt das Team von Vincenzo Montella Rumänien im Hexenkessel von Istanbul mit 1:0. Ob die Türkei auch im Stadiumi Fadil Vokrri in Pristina besteht?