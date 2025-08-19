Noë Dussenne war zwei Jahre lang ein wichtiger Leader von Lausanne-Sport Keystone

Lausanne-Sport verliert eine wichtige Teamstütze. Der belgische Abwehrchef Noë Dussenne kehrt nach zwei Jahren in der Super League zurück in seine Heimat.

Keystone-SDA SDA

Wie die Lausanner mitteilten, unterschrieb Dussenne einen Vertrag mit dem Erstligisten Oud-Heverlee Leuven. Dussenne verlasse den Super-League-Klub auch aus familiären Gründen auf eigenen Wunsch, präzisierte Lausanne-Sport.

Der 2023 von Standard Lüttich gekommene 33-jährige Dussenne bestritt für die Waadtländer 82 Partien und erzielte dabei beachtliche 15 Tore.