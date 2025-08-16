  1. Privatkunden
Schweizer glänzen im DFB-Pokal Loosli rettet Bochum spät –  Muheim glänzt bei dramatischem HSV-Sieg mit Vorlage

SDA

16.8.2025 - 16:04

Noah Loosli rettet Bochum mim Pokal.
Noah Loosli rettet Bochum mim Pokal.
IMAGO/Jan Huebner

Ein spätes Tor des Schweizer Verteidigers Noah Loosli rettet Bochum im deutschen Pokal in die Verlängerung.

Keystone-SDA

16.08.2025, 16:04

16.08.2025, 17:00

Der letzte Saison in die 2. Bundesliga abgestiegene Klub setzt sich schliesslich mit 3:1 gegen den Viertligisten Berliner FC Dynamo durch.

Der in den ersten zwei Meisterschaftsrunden nicht eingesetzte Loosli kam zum Cup-Auftakt über die gesamten 120 Minuten zum Einsatz. In der 86. Minute drückte der ehemalige Grasshopper den Ball zum 1:1 über die Torlinie und erzielte damit seinen ersten Treffer für die Bochumer, bei denen er seit dem Sommer 2023 unter Vertrag steht. In der Verlängerung trafen die Bochumer noch zweimal.

Auch der Hamburger SV mit Miro Muheim verhinderte gegen den Fünftligisten Primasens mit dem 3:1 nach Verlängerung nur knapp eine Blamage. Der kurz zuvor eingewechselte portugiesische Verteidiger Guilherme Ramos glich in der 92. Minute für den HSV zum 1:1 aus. In der Verlängerung war Ransford Königsdörffer nach Vorlage des starken Muheim für den HSV erfolgreich. Die Hamburger bestreiten am nächsten Wochenende in Mönchengladbach ihr erstes Spiel in der 1. Bundesliga seit über sieben Jahren.

