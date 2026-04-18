Noah Okafor feiert mit Leeds einen wichtigen Sieg Keystone

Noah Okafor trägt ein Tor und einen Assist zum 3:0-Heimsieg von Leeds gegen Wolverhampton bei. Damit kommt der Aufsteiger dem Klassenerhalt in der Premier League einen Schritt näher.

Keystone-SDA SDA

Okafor bereitete in der 18. Minute den Fallrückzieher-Treffer von Verteidiger James Justin vor und war keine drei Minuten später selber erfolgreich. Im April läuft es bisher für den Schweizer Nationalstürmer. In den bisherigen drei Spielen in diesem Monat gelangen ihm fünf Skorerpunkte.

Leeds hat acht Punkte Reserve auf den ersten Abstiegsplatz, den weiterhin Tottenham belegt. Der Londoner Europa-League-Sieger verpasste beim 2:2 gegen Brighton den ersten Sieg in diesem Jahr knapp. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Roberto De Zerbi gelang dem Niederländer Xavi Simons in der 77. Minute das 2:1. Georginio Rutter glich in der 95. Minute für Brighton, den Ex-Klub von De Zerbi, aus.