«Ich bin ein anderer Mensch geworden» Noah Okafor will mit der Nati im Sommer an die WM

Björn Lindroos

2.3.2026

Noah Okafor will mit der Schweiz an die WM im Sommer.
Noah Okafor will mit der Schweiz an die WM im Sommer.
sda

Kehrt Noah Okafor in die Schweizer Nati zurück? Nach dem Besuch von Murat Yakin spricht der einst ausgemusterte Offensivspieler jetzt über seinen grossen Traum, mit der Schweiz an die WM zu reisen. Und er erklärt, warum er sich als Mensch verändert hat.

Björn Lindroos

02.03.2026, 17:15

02.03.2026, 17:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Noah Okafor spricht in seinem Youtube-Kanal über den Traum, mit der Schweiz an die WM zu reisen.
  • Nati-Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami besuchten den Spieler von Leeds United kürzlich in England und suchten das Klärungsgespräch.
  • In der Vergangenheit herrschte zwischen Okafor und dem SFV dicke Luft, Yakin setzte nicht auf den 25-Jährigen und kritisierte dessen Einstellung.
Mehr anzeigen

Das Kriegsbeil zwischen der Schweizer Nati und Noah Okafor (25) scheint endgültig begraben zu sein. Nachdem Trainer Murat Yakin und Direktor Pierluigi Tami den ausgemusterten Offensivspieler kürzlich in England besuchten, spricht Okafor nun auch selbst über eine Rückkehr in die Nati. Und seinen Traum von der WM im kommenden Sommer.

Versöhnung plötzlich wieder möglich. Nati-Coach Murat Yakin mit Geheim-Besuch bei Noah Okafor

Versöhnung plötzlich wieder möglichNati-Coach Murat Yakin mit Geheim-Besuch bei Noah Okafor

«Mein Ziel ist es, mein Land im Sommer zu vertreten und dem Team zu helfen. Es ist für jeden Spieler das Schönste, an einer WM teilzunehmen und für das eigene Land zu spielen», sagt er im neusten Video seines Youtube-Channels «Die drei Okafors», den er mit seinen Brüdern Isaiah und Elijah betreibt.

Yakin bemängelte Einstellung

Im vergangenen Jahr tönte dies noch ganz anders. Weil Okafor trotz regelmässigen Einsätzen im Nati-Aufgebot fehlte, tobte er gegenüber englischen Medien: «Sie rufen mich nicht einmal an oder fragen mich. Für mich ergibt das keinen Sinn.» Yakin konterte und kritisierte unter anderem Okafors Einstellung.

Daran scheint der 25-Jährige gearbeitet zu haben. Der Offensivspieler, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, zeigt sich auf Youtube ganz verändert. «Ich musste lernen mit Kritik oder unschönen Sachen umzugehen», sagt er in die Kamera. Und: «Seit ich Fussball spiele, habe ich mich auf mein Talent verlassen. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass ich auch hart arbeiten muss.»

Vier Premier-League-Tore

Die Chancen auf Okafors erstes Nati-Aufgebot seit November 2024 stehen jetzt also so gut wie nie. Ende März testet die Schweiz gegen Deutschland und Norwegen. Für Okafor eine der letzten Möglichkeiten, sich für die WM zu beweisen. Dass er der Nati offensiv helfen könnte, bewies er zuletzt auch in der Premier League. Viermal traf er in dieser Saison bereits für Leeds, zweimal in seinen letzten zwei Einsätzen Anfang Februar.

Für die Nati erzielte Okafor sein letztes Tor im Sommer 2022. Gut vier Jahre später könnte er zum grossen Schweizer Rückkehrer der WM werden.

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Tami zu Okafor: «Wir brauchen keine Entschuldigung»

Noah Okafor hat sich enttäuscht von Nati-Trainer Murat Yakin und dem SFV gezeigt, nachdem er zu wiederholten Mal nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung.

10.11.2025

