Noam Baumann: «Ich bin hier in Japan echt auf die Welt gekommen» Ex-Lugano-Goalie Noam Baumann wagte im Winter ein Experiment und wechselte nach Japan in die dritte Profiliga. Der Zuger spricht mit blue Sport über die Besonderheiten seines Abenteuers. 23.04.2025

2022 gewann Noam Baumann mit dem FC Lugano den Cup und wollte den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Von Italien über Kreta ist der Goalie nun bei einem japanischen Drittligisten gelandet. Wie es dazu kam, erzählt Baumann bei blue Sport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit seinen 29 Jahren hat Noam Baumann in seiner Karriere bereits viel erlebt.

Der frühere Lugano-Goalie wollte 2022 nach Saudi-Arabien wechseln, musste den lukrativen Vertrag aber auflösen. Er spielte danach in Italien und auf Kreta, ehe Baumann zu Beginn dieses Jahres einen besonderen Schritt wagte und nach Japan wechselte.

Bei blue Sport spricht der Keeper über seinen speziellen Karriereweg und den Transfer nach Japan. Er sagt: «Ich bin sehr glücklich, habe ich diesen Schritt gemacht.» Mehr anzeigen

Seit Januar dieses Jahres steht Noam Baumann beim SC Sagamihara unter Vertrag. Sagamihara? Das ist eine japanische Grossstadt in der Nähe von Tokio. «Es ist eine ganz andere Welt. Von der Kultur her ist es komplett anders als in Europa», sagt der 29-Jährige im Gespräch mit blue Sport. «Aber ich wusste, was auf mich zukommt. Ich war mit meiner Frau in den Flitterwochen hier.»

Der SC Sagamihara spielt in der dritthöchsten Liga und kämpft in der J3-League gegen den Abstieg. In den Ferien sei ihm der Gedanke gekommen, dass er durchaus Lust auf ein solches Abenteuer in seiner Fussball-Karriere hätte, erklärt Baumann. Als er dann im Winter die Chance erhielt, zu Sagamihara zu wechseln, wollte er diese packen. «Auch als Erfahrung im Leben ist es sicher eine interessante Sache. Ich bin sehr glücklich, habe ich diesen Schritt gemacht.»

Das Leben in Japan sei aber nicht immer einfach. «Die Sprache, die japanischen Zeichen ... da verstehst du nichts. Es reden auch nicht viele Englisch. Zum Glück haben wir einen Dolmetscher im Klub, der den ganzen Tag bei mir ist und mir hilft», so Baumann. «Ich kann aber jedem empfehlen, nach Japan zu kommen und hier zumindest ein paar Wochen Ferien zu machen.»

Ansprechendes Niveau in der japanischen Drittliga

Baumann spielt mit Sagamihara zwar «nur» in der dritthöchsten Liga in Japan, professionell gearbeitet wird da aber dennoch. «Das hat mich sehr überrascht. Genauso wie auch das spielerische Niveau in der Liga», erklärt der Sohn eines Schweizers und einer Dominikanerin.

«Vom Niveau her kann diese Liga locker mit der Challenge League mithalten», meint Baumann. «Die Japaner sind unglaublich diszipliniert, das sieht man sonst nirgends. Sie sind auch technisch sehr stark und körperlich bereit. Unglaublich, wie viele Kilometer alle abspulen können. Hier wird einfach 90 Minuten lang Vollgas gegeben.»

Vor seinem Japan-Abenteuer spielte Baumann auf der Ferieninsel Kreta in der höchsten griechischen Liga. «Das war eine super Zeit. Für mich als Fussballer, aber auch für uns als Familie. Meine erste Saison in Kreta war die beste in meiner Karriere. Der Schritt dorthin hat sich wirklich gelohnt.»

Es war das zweite Mal, dass Baumann den Schritt ins Ausland gewagt hatte. Das erste Mal war 2022, als er seinen Vertrag beim FC Lugano nicht verlängerte und nach Saudi-Arabien wechseln wollte. «Ich hatte da ein sehr lukratives Angebot und unterschrieb in Saudi-Arabien einen Vertrag für zwei Jahre, doch musste diesen wegen eines privaten Problems wieder auflösen», erklärt der Goalie. In dieser Zeit wurde auch seine Frau schwanger. Baumann wollte seine Familie nicht alleine lassen. «Also ging ich zunächst wieder zurück in die Schweiz.»

Spital statt Trikottausch mit Buffon

Per Zufall kam dann der Kontakt zu Serie-B-Klub Ascoli zustande. Im September 2022 wechselte der Goalie schliesslich nach Italien. Aber da lief es nicht wie gewünscht. «Der Start war eigentlich super. Ich konnte im ersten Spiel sofort spielen und im zweiten kam es zum Duell gegen Parma mit Gianluigi Buffon. Doch dann verletzte ich mich am Fuss und fiel lange aus», erinnert sich Baumann.

Und weiter: «Das war sehr schade. Denn ich fragte Buffon noch vor dem Spiel, ob ich sein Shirt haben kann. Doch statt nach dem Spiel mit ihm vom Platz zu laufen, landete ich im Spital.» So zog es ihn ein paar Monate später wieder zurück in die Schweiz zum FC Wil.

Doch die Abenteuerlust hatte ihn gepackt und so kam es im September 2023 zum Wechsel nach Kreta. Auch wenn Baumann sehr gerne auf die Zeit auf der Insel zurückblickt, wird er eine eher angsteinflössende Geschichte nie mehr vergessen: «In Griechenland sind die Fans sehr heissblütig. Nach einer Niederlage mussten wir mal für mehrere Stunden in der Kabine bleiben, weil die Fans uns nicht rauslassen wollten. In solchen Momenten merkst du, dass für einige Leute der Fussball viel mehr als nur ein Hobby ist.»

Auch wenn es ihm nun in Japan gefällt, ist für den Torhüter klar, dass er eines Tages in die Schweiz zurückkehren wird. Baumann: «Die Schweiz ist mein Zuhause. Früher oder später werde ich wieder zurückkommen. Ob als Fussballer oder nach der Karriere, weiss ich aber noch nicht. Ich schliesse sicher nichts aus.»

