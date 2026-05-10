Vincenzo Grifo ärgert sich, die Hamburger jubeln Keystone

Freiburg verpasst es in der zweitletzten Runde der Bundesliga, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterliegt beim Hamburger SV 2:3.

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Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

Kurztelegramme und Rangliste:

Weitere Spiele vom Sonntag: 1. FC Köln – Heidenheim 17.30. Mainz 05 – Union Berlin 19.30.

Rangliste: 1. Bayern München 33/86 (117:35). 2. Borussia Dortmund 33/70 (68:34). 3. RB Leipzig 33/65 (65:43). 4. VfB Stuttgart 33/61 (69:47). 5. Hoffenheim 33/61 (65:48). 6. Bayer Leverkusen 33/58 (67:46). 7. SC Freiburg 33/44 (47:56). 8. Eintracht Frankfurt 33/43 (59:63). 9. Augsburg 33/43 (45:57). 10. Mainz 05 32/37 (41:50). 11. Hamburger SV 33/37 (39:53). 12. Borussia Mönchengladbach 33/35 (38:53). 13. Union Berlin 32/33 (37:57). 14. 1. FC Köln 32/32 (47:55). 15. Werder Bremen 33/32 (37:58). 16. Wolfsburg 33/26 (42:68). 17. St. Pauli 33/26 (28:57). 18. Heidenheim 32/23 (38:69).