Acht Premier-League-Tore, aber null Nati-Minuten. Nun spricht Noah Okafor über seine drei Mal 90 Minuten auf der Bank.

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Es wird in den letzten Tagen viel über Noah Okafor (25) gesprochen. So sagte SRF-Kommentator Sascha Ruefer: «Warum Okafor nicht spielt, ist mir ein grosses Rätsel. Das versteht kein Mensch. Ausser natürlich Murat Yakin und der Staff. Für mich ist das eine tickende Zeitbombe.»

Auch blue Sport Experte Marco Streller zeigt sich verwundert, dass er nie zum Einsatz kommt und Murat Yakin wiegelt im blue Sport Talk ab, gegen Kanada habe es «defensive Stabilität» gebraucht: «Die letzten zehn Minuten waren wir unter Druck und darum habe ich mehr auf Erfahrung gesetzt.»

Wundern kann man sich vor allem darüber, dass dem achtfachen Premier-League-Torschützen ein Super-League-Spieler wie Christian Fassnacht (18 Tore) vorgezogen wurde. Aber auch über Cedric Itten und Okafor könnte man diskutieren – allerdings sieht Yakin den Leeds-Söldner nicht als Stoss-Stürmer.

Nun spricht Okafor selbst an der Pressekonferenz in San Diego. Er sagt: «Natürlich, jeder Spieler will spielen, sonst wäre man im falschen Beruf. Aber ich freue mich über die Leistungen der Mannschaft und gebe in jedem Training Gas.» Die Aufstellung mache der Trainer, «aber ich bin ready und bereit». Zudem sei er «100 Prozent fit und warte auf seine Chance».

Okafor weiter: «Ich weiss, wo meine Qualitäten sind. Und ich weiss, dass ich dem Team helfen kann.» Eine tickende Zeitbombe sei er nicht: «Überhaupt nicht. Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich bin sehr gut gelaunt, das seht ihr vielleicht an meinem Lachen.»

«Meine Brüder sind meine Mentalcoachs»

Am Morgen gab es noch ein Gespräch mit dem Trainer: «Ich habe heute früh mit ihm geredet und er hat mir erklärt, warum ich nicht reingekommen bin gegen Kanada. Es war der Plan, dass ich komme, aber manchmal verläuft ein Spiel anders.»

Okafor wird auch auf die EM 2024 angesprochen, wo er ebenfalls 0 Minuten hatte. Der Stürmer zeigt sich selbstkritisch: «Ich war jünger, habe das eine oder andere falsch gemacht und es mir bei der Körpersprache ansehen lassen.» Aber er habe sich menschlich weiterentwickelt.

Dass ihm Fassnacht vorgezogen wurde, kann er verstehen? «Das ist wieder so eine Sache für den Trainer. Wir sind ein 26-Mann-Kader, jeder hat seine Qualität.»

Nun hofft er auf einen Einsatz gegen Algerien. Ob er sich mit einem Mentalcoach darauf vorbereite, wird er gefragt. «Nein, ich habe keinen. Meine Mentalcoachs sind meine Brüder», sagt er lachend.

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