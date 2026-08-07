Als erster nationaler Fussballverband fordert Norwegen Gianni Infantino zum sofortigen Rücktritt auf. Verbandspräsidentin Lise Klaveness erhebt Vorwürfe – und will auch die Fifa-Ethikkommission einschalten.

Darum geht’s Norwegens Fussballverband fordert als erster nationaler Verband den sofortigen Rücktritt von Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Verbandspräsidentin Lise Klaveness erklärt, das Vertrauen in Infantino sei endgültig verloren.

Norwegen will zudem Beschwerden bei der Fifa-Ethikkommission einreichen und damit den Druck auf die Fifa-Spitze erhöhen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Druck auf Fifa-Präsident Gianni Infantino wächst. Als erster nationaler Fussballverband fordert Norwegen den 56-jährigen Walliser öffentlich zum sofortigen Rücktritt auf. Der Vorstand des norwegischen Verbands NFF fasste den Entscheid am Donnerstagabend.

«Wir haben kein Vertrauen mehr in Infantino», sagt Verbandspräsidentin Lise Klaveness dem «Guardian». Aus Sicht der Norweger habe sich die Situation bei der Fifa über Jahre zunehmend verschlechtert. Für Infantino gebe es deshalb keinen Weg zurück.

Norwegen will die Rücktrittsforderung in den kommenden Tagen auch schriftlich bei der Fifa einreichen. Gleichzeitig erhöht der Verband den Druck auf die Führung des Weltverbands: Bei der Fifa-Ethikkommission sollen Beschwerden zu drei verschiedenen Vorgängen eingereicht werden. Dazu gehören das gescheiterte Investoren-Projekt «Fifa Forward Enterprise», die Vergabe des Fifa-Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump sowie der Fall um US-Nationalspieler Folarin Balogun bei der WM.

Norwegen gehört schon länger zu den schärfsten Kritikern Infantinos. Bereits bei seiner Wiederwahl 2023 verweigerte der Verband dem Fifa-Präsidenten die Unterstützung.

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