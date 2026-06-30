Sechzehntelfinal Norwegen steht dank Haaland im Achtelfinal

Erling Haaland war einmal mehr der norwegische Matchwinner

Norwegen übersteht zum ersten Mal eine WM-K.o.-Runde. Nach dem 2:1 im Sechzehntelfinal gegen die Elfenbeinküste fordern Erling Haaland und Co. als Nächstes am Sonntag Rekordweltmeister Brasilien.