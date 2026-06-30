Sechzehntelfinal
Norwegen steht dank Haaland im Achtelfinal
Erling Haaland war einmal mehr der norwegische Matchwinner
Keystone
Norwegen übersteht zum ersten Mal eine WM-K.o.-Runde. Nach dem 2:1 im Sechzehntelfinal gegen die Elfenbeinküste fordern Erling Haaland und Co. als Nächstes am Sonntag Rekordweltmeister Brasilien.
Erling Haaland sorgte in der 86. Minute mit seinem fünften WM-Tor für den Sieg. Zuvor hatten Antonio Nusa (39.) für Norwegen und Amad Diallo (74.) für die Elfenbeinküste getroffen.