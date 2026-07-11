Norwegen begeistert an der Weltmeisterschaft mit dem Vorstoss ins Viertelfinale. Zu den Hauptfiguren gehört neben Erling Haaland und Martin Odegaard auch Trainer Stale Solbakken. Allerdings gleicht es einem Wunder, dass der 58-Jährige überhaupt noch am Leben ist.

«Es ist ein Wunder» Norwegen-Trainer Solbakken starb vor 25 Jahren – heute steht er beim WM-Viertelfinal gegen England an der Linie

Darum geht’s Stale Solbakken trifft mit Norwegen am Samstag im WM-Viertelfinale auf England.

Der Trainer der Skandinavier erlitt vor über 25 Jahren einen Herzinfarkt und war mehrere Minuten lang klinisch tot.

Der damalige Teamarzt sagt zum Vorfall: «Es ist ein Wunder, dass er noch lebt.» Zusammenfassung erstellt mit

13. März 2001, Kopenhagen. Ein Tag, der für den 33-jährigen Stale Solbakken eigentlich ganz normal beginnt, wie er in einer neuen Netflix-Dokumentation erzählt. Der Profi-Fussballer bringt seinen ältesten Sohn in den Kindergarten und fährt dann zum Training des FC Kopenhagen. 40 Minuten nach Trainingsstart bricht er plötzlich zusammen. Herzinfarkt.

Sofort alarmieren die besorgten Teamkollegen Mannschaftsarzt Frank Odgaard. Auch ein Krankenwagen wird gerufen. Dieser trifft nach acht Minuten auf dem Trainingsgelände ein. Zu dem Zeitpunkt ist Solbakken bereits mehrere Minuten klinisch tot.

«... dann holten sie mich per Elektroschock zurück ins Leben»

«Wie der Zufall wollte, war an diesem Tag der Teamarzt auf dem Trainingsgelände. Das kam damals nicht oft vor», entsinnt sich der heute 58-Jährige. «So habe ich die nötige Behandlung erhalten, bevor sie mich dann per Elektroschock zurück ins Leben holten.»

Ehefrau Anniken erfährt zuhause vom Vorfall und eilt sofort ins Krankenhaus. Im Rigshospitalet werden ihr die nüchternen Fakten präsentiert. «Wir hoffen, dass er wieder aufwacht. Wir hoffen, dass sein Gedächtnis zurückkommt», erinnert sie sich an das Gespräch mit den Ärzten.

30 Stunden liegt Solbakken im Koma. Dann öffnet er die Augen, darf schliesslich auch nach Hause zurückkehren. Für ihn selbst habe es sich so angefühlt, als hätte jemand das Licht ausgemacht, erzählt er.

Herzschrittmacher und Karrierewechsel

Es stellt sich heraus, dass Solbakken mit einem Herzfehler geboren wurde. Dem Norweger wird ein Herzschrittmacher eingesetzt, die Karriere als Profi-Fussballer ist damit aber beendet. Stattdessen steht Solbakken fortan an der Seitenlinie.

Über die Jahre wird aus dem ehemaligen Mittelfeldspieler ein erfolgreicher Trainer. Nach Stationen bei Kopenhagen, Köln und Wolverhampton wird Solbakken im Dezember 2020 Trainer der norwegischen Nationalmannschaft.

Unter seiner Führung qualifizieren sich die Skandinavier zum ersten Mal seit 1998 wieder für eine Weltmeisterschaft und stürmen dabei sogleich in den Viertelfinal. Dort treffen Haaland, Odegaard und Co. am Samstag ab 23.00 Uhr in Miami auf England.