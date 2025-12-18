  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Er hat sein letztes Spiel bestritten» Norwegens Trainerlegende Age Hareide stirbt im Alter von 72 Jahren

SDA

18.12.2025 - 23:29

Age Hareide trainierte die Nationalteams von Norwegen, Dänemark und Island.
Age Hareide trainierte die Nationalteams von Norwegen, Dänemark und Island.
Keystone

Der langjährige norwegische Fussballtrainer Age Hareide ist tot.

Keystone-SDA

18.12.2025, 23:29

18.12.2025, 23:42

Er starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie zu Hause im Alter von 72 Jahren, wie sein Sohn Bendik mehreren norwegischen Medien mitteilte, darunter dem Rundfunksender NRK.

«Er hat nun sein letztes Spiel bestritten. Wir sind unendlich dankbar für all die Liebe, die wir in der Zeit erhalten haben, in der er krank war», schrieb er in der Mitteilung. «Eine Legende des norwegischen Fussballs ist von uns gegangen», erklärte die Präsidentin des norwegischen Fussballverbandes NFF, Lise Klaveness.

Bei Hareide war im Juli ein Hirntumor festgestellt worden, wie er und sein Sohn erst vor dreieinhalb Wochen unter anderem in einem Interview mit der Zeitung «Verdens Gang» bekanntgegeben hatten. Demnach konnte er zuletzt nur noch eingeschränkt sprechen und hatte auch motorische Probleme. Gehofft hatte er, noch die Fussball-WM im kommenden Sommer miterleben zu können, für die sich Norwegen auch dank seines Stürmerstars Erling Haaland erstmals seit 1998 wieder qualifiziert hat.

Hareide gilt als eine der grössten Trainer Skandinaviens. Er coachte mehrere Spitzenclubs wie Bröndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim und Malmö FF. Sowohl in Dänemark als auch in Norwegen und Schweden wurde er mit seinen Vereinen Meister.

Mehrere Male war er zudem Nationaltrainer, erst von 2003 bis 2008 in seiner norwegischen Heimat, dann von Ende 2015 bis 2020 in Dänemark und später auch für knapp anderthalb Jahre auf Island, seine letzte Trainerstation. Mehrmals kündigte er sein Karriereende an, mehrmals feierte er dank seiner lebenslangen Liebe zum Fussball sein Comeback. Zuletzt arbeitete Hareide als Fussballexperte für NRK.

Meistgelesen

Russische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»
Neue Epstein-Fotos zeigen ominösen Chat – «Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?»
Urs Fischer führt Mainz in die Achtelfinals der Conference League

Videos aus dem Ressort

Mainz – Samsunspor 2:0

Mainz – Samsunspor 2:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

18.12.2025

Mainz – Samsunspor 2:0

Mainz – Samsunspor 2:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Auf einem Auge blind. Die unglaubliche Geschichte von Afrika-Cup-Teilnehmer Georgi Minoungou

Auf einem Auge blindDie unglaubliche Geschichte von Afrika-Cup-Teilnehmer Georgi Minoungou

Auf offener Strasse. Ehemaliger Fussball-Nationalspieler in Ecuador erschossen

Auf offener StrasseEhemaliger Fussball-Nationalspieler in Ecuador erschossen

Conference League. Lausanne-Sport empfängt die kriselnde Fiorentina

Conference LeagueLausanne-Sport empfängt die kriselnde Fiorentina