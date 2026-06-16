  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltmeisterschaft Norwegens Wikinger stechen hoffnungsvoll in See

SDA

16.6.2026 - 05:30

Erling Haaland und Martin Ödegaard führen Norwegens hochkarätige Offensiv an
Erling Haaland und Martin Ödegaard führen Norwegens hochkarätige Offensiv an
Keystone

Norwegen nimmt die erste WM seit 1998 als gefährlicher Aussenseiter in Angriff. Die immense Feuerkraft des Teams um die Ausnahmekönner Haaland und Ödegaard verleitet zum Träumen. Hält die Defensive?

Keystone-SDA

16.06.2026, 05:30

Norwegens goldener Generation ist gelungen, was ihre Vorgänger über ein Vierteljahrhundert lang vergeblich probierten: Erling Haaland, Martin Ödegaard und Kollegen haben Norwegens Fussball-Schiff erfolgreich zur WM gesegelt. Seit 1998 hatten sich die Fussballer des Königreichs nicht mehr für die grösste Bühne qualifiziert. Während die Euphorie im Land nach einer perfekten Qualifikation gewaltig ist, will das Team den Beweis erbringen, dass Turniererfahrung vernachlässigbar ist.

Seit der 1:5-Niederlage in der Nations League gegen Österreich im Oktober 2024 kassierte Norwegen in acht Punktspielen nur vier Gegentore, fünfmal spielte man zu null. Trainer Stale Solbakken hat die Erfolgsformel gefunden, die es seinen Mannen erlaubt, so manche defensive Schwäche zu kaschieren und dennoch jenen Stil zu zeigen, der den Stärken des Kaders entgegenkommt.

Raubzug durch die Qualifikation

Diese liegen eindeutig in der Offensive. Angeführt von Tormaschine Haaland frassen die Norweger ihre Gegner in der WM-Qualifikation nahezu auf, am Ende standen acht Siege in acht Spielen, Torverhältnis 37:5. 16 Tore steuerte allein Haaland bei, er traf in jedem Spiel. Mit 55 Treffern in 50 Einsätzen ist der 25-Jährige bereits jetzt mit Abstand alleiniger Rekordhalter. Neben dem Manchester-City-Stürmer und Arsenal-Star Ödegaard, dem Captain der Norweger, steht mit Alexander Sörloth (Atlético Madrid), Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace) und Antonio Nusa (Leipzig) noch mehr offensive Qualität im Kader.

Als Norwegens Fussballer 1998 bei ihrer erst dritten WM-Teilnahme Brasilien schlugen und sensationell die Achtelfinals erreichten, war von den erwähnten Spielern nur Sörloth (30) bereits geboren. «Wenn wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren würden, wäre es so, als ob eine grosse Fussballnation sie gewinnen würde», erklärte Haaland im vergangenen Sommer in einem Interview mit dem Time Magazine. «Es wäre die grösste Party überhaupt. Die Szenen in Oslo wären unglaublich.»

3,25-prozentige Titelchance

Wenige Monate später machte Norwegen die Qualifikation für die WM in einem Heimspiel gegen Estland praktisch perfekt. Nach Schlusspfiff breitete sich rauschhafter Jubel im Ullevaal-Stadion nahe dem berühmten Osloer Holmenkollen aus, König Harald V., Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit herzten sich, die Spieler tanzten zu heimischen Volksliedern. Die Norweger lieben ihr im Nationaltrikot stets demütig auftretendes Team, das nun an der WM für Grosstaten sorgen soll. Den Marschbefehl gab König Harald, der das Kader mittels einzigartiger Videobotschaft bekannt gab. Viral ging dann das Teamfoto vor der WM, in dem sich Haaland und Kollegen grimmig im Wikinger-Kostüm präsentierten.

In der Gruppe I warten Titelfavorit Frankreich, Irak und Senegal. Die Statistiker von Opta räumen Norwegen eine 3,25-prozentige Chance auf den Titel ein – die beste aller vermeintlich kleineren Nationen hinter acht Fussball-Grossmächten. Ausgerechnet Haaland hielt in einem Anflug von Demut dagegen: «Norwegen wird niemals eine Weltmeisterschaft gewinnen», erklärte der Stürmer-Star vor dem Auftakt gegen den Irak in der Nacht auf Mittwoch (0.00 Uhr).

Von der Abteilung Attacke wird viel abhängen bei den «Wikingern». Defensiv sind sie, abgesehen von Dortmunds Julian Ryerson, der eine starke Bundesliga-Saison mit 15 Torvorlagen hinter sich hat, weniger prominent besetzt.

Meistgelesen

Bund macht Schluss mit der Säckli-Frage an der Obst-Waage
Unentschieden, Unentschieden und nochmals Unentschieden
Für diese 17 Gefühle gibt es kein deutsches Wort

Videos aus dem Ressort

Vargas: «Jeder Spieler muss mit Kritik umgehen können»

Vargas: «Jeder Spieler muss mit Kritik umgehen können»

15.06.2026

Vargas: «Wir müssen jetzt zusammenhalten»

Vargas: «Wir müssen jetzt zusammenhalten»

15.06.2026

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

15.06.2026

Vargas: «Jeder Spieler muss mit Kritik umgehen können»

Vargas: «Jeder Spieler muss mit Kritik umgehen können»

Vargas: «Wir müssen jetzt zusammenhalten»

Vargas: «Wir müssen jetzt zusammenhalten»

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Iran – Neuseeland 2:2. Attraktives Unentschieden zwischen Iran und Neuseeland

Iran – Neuseeland 2:2Attraktives Unentschieden zwischen Iran und Neuseeland

Frankreich. Dembélé und die Suche nach seiner perfekten Rolle

FrankreichDembélé und die Suche nach seiner perfekten Rolle

Transfer-Ticker. Cedric Itten offenbar zu Werder Bremen ++ Bayern vor Verpflichtung von WM-Star

Transfer-TickerCedric Itten offenbar zu Werder Bremen ++ Bayern vor Verpflichtung von WM-Star