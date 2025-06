Dan Ndoye bejubelt seinen Treffer zum 3:1. KEYSTONE

Die Schweiz gewinnt das Testspiel gegen Mexiko 4:2. Die Noten zum Spiel.

Note: 4 Tor Gregor Kobel

Im Spielaufbau hat Kobel Luft nach oben. Leitet mit seinem Fehlpass in der 5. Minute die erste Chance Mexikos ein, bügelt seinen Bock aber selbst wieder aus. Dann sackstark in der 29. Minute. Kobel entschärft gleich zweimal mirakulös. Beim ersten Gegentreffer chancenlos, später am nahen Pfosten erwischt.

Note: 3 Abwehr Silvan Widmer

Trotz Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit findet Widmer nie richtig in die Partie. Rennt viel auf und ab, aber meist ohne Ball am Fuss. Stark aber, wie er kurz vor der Pause mit einem Haken einen mexikanischen Verteidiger Schachmatt setzt und beinahe das 2:0 erzielt (Keeper Rangel pariert). In der 86. Minute ausgewechselt.

Note: 4 Abwehr Manuel Akanji

Ist wie gewohnt der Chef in der Abwehr. Dirigiert und koordiniert. Spielerisch fällt er weder auf noch ab. Hat nach 62 Minuten Feierabend.

Note: 4.5 Abwehr Aurèle Amenda

Ein toller Auftritt des Innenverteidigers, mit einem kleinen Makel. Vor dem mexikanischen Ausgleichstreffer zum 1:1 bringt er den Ball nicht wunschgemäss unter Kontrolle und verliert ihn. Amenda ist aber präsent und aufsässig in den Zweikämpfen. Ausschlaggebender Faktor für das erste Tor der Nati. Spitzelt einen langen Ball der Mexikaner zu Ricardo Rodriguez, der daraufhin Torschütze Embolo bedient.

Note: 4.5 Abwehr Ricardo Rodriguez

Einmal mehr die Ruhe selbst und hellwach, als er Embolo mit einem wunderbaren langen Ball das 1:0 auflegt. Zuvor klärt er in der 9. Minute einen Ball noch entscheidend vor dem heraneilenden Giménez. Nach 45. Minuten nimmt ihn Yakin vom Feld.

Note: 5 Mittelfeld Fabian Rieder

Nimmt nach einer unauffälligen ersten Halbzeit nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. Erst legt er für Ndoye das 3:1 auf und lupft den Ball kurz vor Schluss zum 4:2 ins Tor – Assist und erstes Länderspiel-Tor für den Mittelfeldspieler.

Note: 4 Mittelfeld Remo Freuler

Läuft und läuft. Leitet nach einem starken Ballgewinn in der 8. Minute gleich den Angriff ein. Embolos Abschluss daraufhin ist ungefährlich. Ansonsten ein eher unauffälliger Auftritt.

Note: 3.5 Mittelfeld Granit Xhaka

Der Captain lässt sich oft zurückfallen und versucht, das Spiel auszulösen. Bleibt zwar fehlerfrei, aber unauffällig. Hat nach 45 Minuten Feierabend.

Note: 3.5 Mittelfeld Vincent Sierro

In der 1. Halbzeit grösstenteils unsichtbar – sein Lattenknaller in der 34. Minute ist eines der wenigen Lebenszeichen des Toulouse-Spielers. Nach dem Seitenwechsel findet er ein Mü besser ins Spiel. Holt in der 63. Minute den Freistoss heraus, der später zum 2:1 der Nati führt. In der 86. Minute ausgewechselt. Sierro kann mehr.

Note: 5 Mittelfeld Dan Ndoye

Der unermüdliche Läufer auf dem Flügel. In den Startminuten erst harmlos, dann ist er in der 22. Minute hellwach und stürmt alleine auf den mexikanischen Kasten zu. Nur Keeper Rangel macht seinen Job besser als Ndoye. Belohnt sein hohes Laufpensum mit dem Tor zum 3:1 dennoch. Toll, wie er den Ball am mexikanischen Keeper vorbeibringt. Nach seinem Treffer als bester Schweizer Akteur ausgewechselt.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Embolo arbeitet wie gewohnt auch viel ohne Ball. Setzt seinen Körper gegen heissblütige Mexikaner immer wieder gekonnt ein. Toll, wie er die mexikanische Abwehr vernascht und das 1:0 erzielt.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Mittelfeld Ardon Jashari

Kommt in der 46. Minute für Xhaka und fügt sich gleich gut ein. Bedient Zesiger mit einem scharfen Ball im gegnerischen Strafraum, der das 2:1 vorbereitet. Strahlt Sicherheit am Ball aus.

Note: 3.5 Abwehr Ulisses Garcia

Kommt in der 46. Minute für Rodriguez. Ein unauffälliger Auftritt.

Note: 4 Abwehr Cédric Zesiger

Kommt in der 61. Minute für Akanji und bereitet wenig später das 2:1 vor – wenn auch aus einer Abseitsposition. Weil es keinen VAR gibt, zählt der Treffer.

Note: 4.5 Sturm Zeki Amdouni

Ersetzt in der 61. Minute Torschütze Embolo und avanciert gleich selbst zum Torschützen. Er versenkt den Ball nach einem Querleger von Zesiger im Netz zum 2:1 und bringt die Schweiz auf die Siegerstrasse zurück.

- Mittelfeld Johan Manzambi

In der 73. Minute für Ndoye eingewechselt. Zu kurz für eine Bewertung.

- Abwehr Lucas Blondel

Kommt in der 86. Minute für Widmer. Zu kurz für eine Bewertung.

- Mittelfeld Djibril Sow

Kommt in der 86. Minute für Sierro. Zu kurz für eine Bewertung.

