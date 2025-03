Quiztime mit Murat Yakin um den Nati-Captain An der Medienkonferenz vor dem Spiel gegen Luxemburg macht es Murat Yakin spannend, wer mit der Captain-Binde auflaufen wird. 24.03.2025

Gegen Nordirland feierte Breel Embolo seine Premiere als Nati-Captain. Am Dienstag wird gegen Luxemburg ein anderer Spieler das Team erstmals anführen. Murat Yakin nennt keine Namen, macht aber ziemlich klare Andeutungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer wird gegen Luxemburg Nati-Captain sein? Breel Embolo, der gegen Nordirland die Binde trug, wird nicht von Anfang an spielen, verrät Murat Yakin am Tag vor dem Spiel.

Weil der Schweiz zahlreiche Leistungsträger fehlen, wird am Dienstag erneut ein neuer Captain die Mannschaft auf den Platz führen.

«Einer mit 50 oder einer mit 57 Länderspielen», verrät Yakin. Es kommen nur Ruben Vargas und Denis Zakaria infrage. Mehr anzeigen

Miro Muheim feiert heute Montag seinen 27. Geburtstag. Murat Yakin verrät einem Reporter an der Pressekonferenz vor dem Luxemburg-Spiel, dass er dem HSV-Söldner am Dienstag ein nachträgliches Geschenk machen und ihn von Anfang an auf den Platz schicken wird. «Ich bin froh, dass nicht gleich die Captain-Frage gestellt wurde», schmunzelt der Nati-Coach danach.

Doch wer wird die Nati am Dienstag auf den Platz führen? Breel Embolo, der am Freitag gegen Nordirland erstmals die Binde trug, wird es nicht sein. Yakin verrät, dass Embolo gegen Luxemburg nicht in der Startelf stehen wird. Genauso wenig wie Gregor Kobel und Ricardo Rodriguez. Der eigentliche Captain Granit Xhaka und sein Stellvertreter Manuel Akanji fehlen ebenfalls. Remo Freuler (78 Länderspiele) ist wegen einer Grippe auch nicht dabei.

Zakaria oder Vargas

«Der Spieler mit den meisten Länderspielen wird Captain sein», sagt Yakin. Und macht aus der Captain-Frage ein Rätsel: «Es kommen nur zwei in Frage. Einer mit 50 und einer mit 57 Länderspielen.» Ruben Vargas steht bei 51 Nati-Einsätzen, Denis Zakaria bei 57. Einer von ihnen wird am Dienstag die Binde tragen.

Denis Zakaria oder Ruben Vargas – einer von ihnen wird am Dienstag gegen Luxemburg erstmals Nati-Captain sein. Keystone

Zakaria ist wohl der Favorit, weil er noch einige Länderspiele mehr auf dem Buckel hat als Vargas, etwas erfahrener ist und auch schon bei Monaco Captain ist. Möglich jedoch, dass Zakaria auch nicht von Anfang an auf dem Platz stehen wird, dann fällt die Wahl doch auf den 26-jährigen Vargas.

Murat Yakin: «Wir werden sicher keine Süssigkeiten auf dem Tisch haben» Vor dem Test gegen Luxemburg äussert sich Murat Yakin über die Blamage im Jahr 2008 der Schweizer Nati. 24.03.2025