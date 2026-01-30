  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kontinentaler Cup Nur ein Schweizer Team überzeugt im Europacup

SDA

30.1.2026 - 08:50

Trainer Peter Zeidler überzeugt mit Lausanne-Sport im Europacup
Trainer Peter Zeidler überzeugt mit Lausanne-Sport im Europacup
Keystone

Nach dem Europacup-Aus von YB und Basel ruht die Hoffnung der Schweiz im UEFA-Ranking auf Lausanne-Sport. Die erhoffte Rückkehr in die Top 15 ist aber wenig realistisch.

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:50

Die Swiss Football League hatte im vergangenen Sommer ein klares Ziel ausgegeben: Die auf Platz 17 zurückgefallene Schweiz soll so schnell wie möglich zurück in die Top 15 des UEFA-Rankings. Es sollte der Umstand genutzt werden, dass zum vorerst letzten Mal fünf Schweizer Teams europäisch vertreten waren. Doch nach den Niederlagen von Basel und YB am Donnerstag ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt.

Zwar hat die Schweiz im Ranking einen Platz gutgemacht und liegt nur knapp einen Punkt hinter Rang 15. Doch der Blick nach vorne relativiert die Hoffnung: Das direkt vor der Schweiz klassierte Zypern hat mit AEK Larnaka und Omonia Nikosia noch zwei Teams im Wettbewerb, während für die Schweiz einzig Lausanne-Sport in der Conference League verblieben ist.

Sowieso sind die Waadtländer das einzige Schweizer Team, das in dieser Europacup-Saison überzeugte: Mit 14,5 der bislang 30 Schweizer Punkte in dieser Saison stammt fast die Hälfte der Ausbeute von Lausanne. YB steuerte 8 Punkte bei, Basel 4,5, Lugano und Servette – beide in der Qualifikation gescheitert – je 1,5. Der Vergleich fällt deutlich aus: Zypern sammelte mit vier Teams bislang über 47 Punkte und weist einen fast doppelt so hohen Schnitt auf.

Von hinten droht der Schweiz immerhin kaum Gefahr. Österreich, Schweden und Israel haben keine Teams mehr im Europacup. Schottland hofft noch auf Celtic Glasgow, das in der Europa League – im Gegensatz zu YB und Basel – den Sprung in die Top 24 geschafft hat.

Bleibt die Schweiz ausserhalb der Top 15, hätte das spürbare Konsequenzen. Wie bereits in der kommenden Saison wäre sie auch 2027/28 nur mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten. Alle müssten in der 2. Qualifikationsrunde des jeweiligen Wettbewerbs starten – und keine Teilnahme an einer Ligaphase wäre mehr garantiert.

Meistgelesen

Sturz-Festival in Crans-Montana: Jetzt stürzt auch Lindsey Vonn heftig
Ex Libris schliesst alle Filialen – 230 Stellen betroffen
Zulassung für kanadische Flugzeuge entzogen: Trumps «neue Salve im Handelskrieg»

Videos aus dem Ressort

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

30.01.2026

Lille – Freiburg 1:0

Lille – Freiburg 1:0

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lille – Freiburg 1:0

Lille – Freiburg 1:0

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kontinentaler Cup. YB verliert und scheidet aus der Europa League aus

Kontinentaler CupYB verliert und scheidet aus der Europa League aus

Transfer-Ticker. FCZ-Juwel Junior Ligue wechselt zu Venezia ++ Okoh von Lausanne zu Auxerre

Transfer-TickerFCZ-Juwel Junior Ligue wechselt zu Venezia ++ Okoh von Lausanne zu Auxerre

Eklat mit Nachspiel. Hohe Bussen und Sperren nach dem Afrika-Cup-Final

Eklat mit NachspielHohe Bussen und Sperren nach dem Afrika-Cup-Final