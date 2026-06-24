Cristiano Ronaldo ist seit Dienstag und seinen zwei Treffern gegen Usbekistan mit 41 Jahren und 138 Tagen der zweitälteste WM-Torschütze aller Zeiten.

Cristiano Ronaldo hat allen Grund zur Freude: Dank den zwei Treffern gegen Usbekistan ist er nun der zweitälteste WM-Torschütze der Geschichte

Älter als der Portugiese war einzig Roger Milla, der 1994 bei Kameruns 1:6-Niederlage gegen Russland im Alter von 42 Jahren und 39 Tagen für den Ehrentreffer besorgt war.

Auf Position 11 der Rangliste der ältesten WM-Torschützen folgt mit Georges Bregy ein Schweizer. Der Walliser war 36 Jahre und 152 Tage alt, als ihm am 18. Juni 1994 im Silverdome in Detroit der legendäre Freistosstreffer gegen die USA gelang.

Von einem Schweizer wird Bregy an dieser WM mit Sicherheit nicht überholt. Im Nati-Kader von Murat Yakin ist der im April 1992 geborene Remo Freuler der älteste Spieler.