Nach dem Sieg gegen Mexiko verletzt sich England-Routinier Jordan Henderson beim Feiern. Und zwar so schwer, dass er sich danach einer Operation unterziehen muss. Fussballer und skurrile Verletzungen, das gibt es immer wieder.

Henderson, du bist nicht allein Ob beim Schuhe binden oder im Solarium – so bizarr verletzen sich Fussballer

Darum geht’s Der englische Nationalspieler Jordan Henderson hat sich an der WM nach dem Sieg gegen Mexiko beim Feiern verletzt.

Der 36-Jährige wird an dieser WM kein Spiel mehr bestreiten können, bleibt aber beim Team.

Vor ihm haben sich schon unzählige Fussballer auf skurrile Art und Weise verletzt. Zusammenfassung erstellt mit

«Operation erledigt. Jetzt bereiten wir uns auf den grossen Samstag vor», schreibt Henderson zu einem Foto bei Instagram und bedankt sich bei den Ärzten. Der 36-Jährige stürzte nach dem Viertelfinal-Einzug bei den Feierlichkeiten über eine Bande und musste anschliessend auf einer Trage den Platz verlassen. Der Unterarm des Mittelfeldspielers sei «völlig zertrümmert» gewesen, sagte sein Vater später der «Daily Mail».

Henderson spielte an diesem Turnier keine grosse Rolle und kam lediglich im zweiten Gruppenspiel gegen Panama (2:0) für die letzten Minuten ins Spiel. Trotz seiner Verletzung möchte er beim Team bleiben und seine Mitspieler unterstützen. Denn abseits des Platzes, da ist der Routinier noch immer wertvoll. Dass er nicht viel Einsatzzeit bekommen würde, das war eigentlich schon vor der WM klar.

Zugegebenermassen gibt es noch verrücktere Möglichkeiten, sich eine folgenschwere Verletzung zuziehen. Beispiele gefällig?

Pleiten, Pech und Pannen

Santiago Cañizares: Spaniens Stammtorhüter verletzt sich vor der WM 2002 im Mannschaftshotel. Ihm fällt eine Aftershave-Flasche aus der Hand, die beim Aufprall zersplittert. Eine Scherbe bohrt sich in den Fuss des Torhüters und durchtrennt eine Sehne. Die WM verfolgt er am TV.

Emerson: Brasiliens Mittelfeldregisseur stellt sich im Trainingslager vor der WM 2002 aus Spass ins Tor. Bei einer Parade kugelt sich der Captain der Seleçao die Schulter aus und verpasst die Endrunde. Ohne ihn holt Brasilien den WM-Titel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie YouTube, TikTok oder Facebook. Aktiviere bitte "Swisscom Werbung bei Dritten", um diesen Inhalt anzuzeigen. Cookie - Einstellungen

Jari Litmanen: Der Finne führt Ajax Amsterdam 1995 zum Champions-League-Titel und spielt später auch für Barcelona und Liverpool. Die besten Jahre bereits hinter sich, steht Litmanen 2006 bei Malmö FF unter Vertrag. Bei einer Feier knallt ihm sein Sportchef einen Flaschenkorken ins Auge. Mit einer Netzhautverletzung fällt er danach mehrere Monate aus.

Robbie Keane: Der langjährige irische Nationalspieler (146 Spiele, 68 Tore) verletzt sich zu Beginn seiner Karriere auf dem Sofa liegend. Beim Versuch, die Fernbedienung mit dem Fuss zu erreichen, reisst er sich mehrere Bänder. Keine Ahnung, wie das möglich ist – einen Videobeweis gibt es nicht.

Ole Gunnar Solskjær: Der 2:1-Siegtreffer für Manchester United von Ole Gunnar Solskjær im Champions-League-Final 1999 gegen Bayern München ist legendär. Was viele nicht wissen: Während sich die Mitspieler nach dem Treffer auf den Norweger stürzen, verletzt er sich an der Kniesehne.

Ole Gunnar Solskjær (mitte) wird nach seinem Siegtreffer gefeiert. Imago

Jérôme Boateng: «Stewardess legt Boateng flach» titelt der «Kicker» im August 2010 etwas gar verspielt. Der damals 21-Jährige zieht sich bei einem Länderspiel in Dänemark eine leichte Sehnenverletzung im linken Knie zu. Erst dem Rückflug wird das Knie so richtig malträtiert – eine Stewardess putscht mit dem Getränkewagen dagegen.

Svein Grondalen: Eigentlich verhält sich der Norweger Svein Grondalen wie ein Musterknabe und geht sogar in seiner Freizeit joggen. Dumm nur, dass er im Wald mit einem Elch zusammenstösst und als Folge davon ein Länderspiel verpasst. Der Elchtest der ganz besonderen Art ereignet sich bereits in den 70er Jahren.

David Seaman: Der 75-fache englische Nationaltorhüter, der auch 13 Jahre lang für Arsenal spielte, verletzt sich beim Versuch, einen 13-Kilo-Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Fünf Monate fällt er danach aus. Fischen bleibt trotzdem sein Hobby.

David Batty: Der heute 57-Jährige ist im defensiven Mittelfeld fürs Grobe zuständig und läuft 42 Mal für die englische Nationalmannschaft auf. Sein dreijähriger Sohn schafft es allerdings, den Haudegen ausser Gefecht zu setzen. Mit einem Dreirad fährt er seinem Papa über den Fuss, dabei bricht eine alte Achillessehnenverletzung wieder aus.

Richard Wright: Zwei Mal steht der Torhüter bei England zwischen den Pfosten. Im Jahr 2006, zehn Jahre vor seinem Rücktritt, verletzt sich Wright beim Aufwärmen vor einem Spiel. Er stolpert über ein Schild, das das Warmmachen vor dem Tor untersagt. Das nennt man dann wohl dumm gelaufen …

Philippe Mexès: Der ehemalige französische Nationalspieler liegt zu lange im Solarium und zieht sich eine Augenentzündung zu. AC Milan muss mehrere Spiele ohne ihn auskommen.

Philippe Mexès legt grossen Wert aufs Äussere. Imago

Javier Serrano: Als der heutige Atlético-Spieler noch für Sturm Graz auflief, verschluckte er im Training eine Biene. Die Folge: Spitalaufenthalt statt Europa-League-Spiel.

Adam Nemec: Der 43-fache slowakische Nationalspieler (13 Tore) fällt 2011 im heimischen Garten von einem Kirschbaum. Dabei bricht sich der heute 40-Jährige zwei Brustwirbel, ein Schlüsselbein und zieht sich überdies noch eine Gehirnerschütterung zu. Kaiserslautern muss danach mehrere Monate ohne den Stürmer auskommen und steigt ab.

Elkin Soto: Beim Binden seiner Schuhe zieht sich der damals 32-jährige Mainz-Spieler einen Hexenschuss zu. Sein Trainer im Jahr 2011 war übrigens der heutige England-Coach Thomas Tuchel. Soto verpasst wegen des Unglücks zwei Länderspiele mit Kolumbien.

Paolo Guerrero: Auf 129 Länderspiele (41 Tore) bringt es der einstige Bayern- und HSV-Profi. Und es könnten noch mehr sein, hätte sich der Peruaner einst auf dem Weg zum Flieger nicht verletzt. Weil er spät dran ist, sprintet er los und zieht sich einen Muskelfaserriss zu. Vielleicht ist das auch nur eine Ausrede, denn Guerrero leidet unter akuter Flugangst. Einmal lässt er deshalb vier Flüge nach Europa sausen. Ein anderes Mal verkrampft er sich im Flieger so sehr, dass er danach ein Spiel aufgrund einer Oberschenkelverhärtung verpasst.

Jogi Löw: Auch Trainer kann es übel erwischen. Jogi Löw, der Deutschland 2014 zum Weltmeistertitel führt, fällt 2019 bei einer seiner Trainingseinheiten eine Hantel auf den Brustkorb. Er quetscht sich eine Arterie und hat danach Durchblutungsstörungen. Löw verpasst ein paar Wochen später die EM-Quali-Spiele gegen Weissrussland und Estland.