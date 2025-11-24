  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

U17-WM Österreich feiert einen historischen Erfolg

SDA

24.11.2025 - 19:39

Österreich feiert den Finaleinzug
Österreich feiert den Finaleinzug
Keystone

Österreichs U17-Nationalmannschaft feiert an der Weltmeisterschaft in Katar einen historischen Erfolg. Zum ersten Mal steht ein Team des Österreichischen Fussball-Bundes in einem WM-Endspiel.

Keystone-SDA

24.11.2025, 19:39

Die jungen Österreicher setzten sich im Halbfinal mit 2:0 gegen Italien durch und könnten am Donnerstag – wie die Schweiz 2009 – im Final gegen Portugal einen Traumlauf krönen.

Als einziges Team hat Österreich alle WM-Partien gewonnen. Den siebten Sieg bewerkstelligte es vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino erneut nicht zuletzt dank Johannes Moser. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, der im Red-Bull-Fussballimperium für den Salzburger Farmklub Liefering spielt, schoss gegen Italien seine WM-Treffer sieben und acht, womit er die Torschützenliste des Turniers alleine anführt.

Meistgelesen

Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän
Bundesgericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef James Comey ab
Vulkan in Äthiopien bricht erstmals seit Jahrtausenden aus

Videos aus dem Ressort

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Grösster Aussenseiter der WM-Geschichte. FCZ-Profi Comenencia über das Curaçao-Märchen: «Ich sah meine Mutter weinen»

Grösster Aussenseiter der WM-GeschichteFCZ-Profi Comenencia über das Curaçao-Märchen: «Ich sah meine Mutter weinen»

Söldner-Check. Manzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Söldner-CheckManzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Einblick in Podcast. «Ich weiss nicht, wie man einen Flug selber bucht», sagt Fussball-Star Toni Kroos

Einblick in Podcast«Ich weiss nicht, wie man einen Flug selber bucht», sagt Fussball-Star Toni Kroos