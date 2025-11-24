Österreich feiert den Finaleinzug Keystone

Österreichs U17-Nationalmannschaft feiert an der Weltmeisterschaft in Katar einen historischen Erfolg. Zum ersten Mal steht ein Team des Österreichischen Fussball-Bundes in einem WM-Endspiel.

Keystone-SDA SDA

Die jungen Österreicher setzten sich im Halbfinal mit 2:0 gegen Italien durch und könnten am Donnerstag – wie die Schweiz 2009 – im Final gegen Portugal einen Traumlauf krönen.

Als einziges Team hat Österreich alle WM-Partien gewonnen. Den siebten Sieg bewerkstelligte es vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino erneut nicht zuletzt dank Johannes Moser. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, der im Red-Bull-Fussballimperium für den Salzburger Farmklub Liefering spielt, schoss gegen Italien seine WM-Treffer sieben und acht, womit er die Torschützenliste des Turniers alleine anführt.