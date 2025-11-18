  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Österreich und Schottland beenden lange Durststrecken

SDA

18.11.2025 - 23:09

Michael Gregoritsch schoss Österreich mit dem 1:1 an die WM-Endrunde
Michael Gregoritsch schoss Österreich mit dem 1:1 an die WM-Endrunde
Keystone

Österreich und Schottland qualifizieren sich erstmals seit 1998 für eine WM-Endrunde. Auch Spanien und Belgien sind im kommenden Jahr dabei.

Keystone-SDA

18.11.2025, 23:09

18.11.2025, 23:17

Österreich genügte im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina ein 1:1. Lange liefen die Gastgeber in Wien einem Rückstand hinterher. Haris Tabakovic, der auch den Schweizer Pass besitzt, brachte die Bosnier in der 12. Minute per Kopf in Führung. In der 43. Minute jubelten die Österreicher erstmals, doch wurde das Tor von Konrad Laimer nach VAR-Intervention wegen eines vorangegangenen Fouls von Laimer annulliert. In der 77. Minute klappte es dann doch noch mit dem Ausgleich: Torschütze war Michael Gregoritsch, der aktuell für Bröndby spielt. Dank dem Unentschieden hielten die Österreicher die Bosnier um zwei Punkte auf Distanz und sicherten sich zum achten Mal das WM-Ticket.

Wie Österreich wird auch Schottland im kommenden Jahr zum ersten Mal seit 1998 an einer WM-Endrunde dabei sein – insgesamt zum neunten Mal. Die Schotten setzten sich im «Endspiel» in Glasgow gegen Dänemark in extremis 4:2 durch. Das entscheidende 3:2 schoss Kieran Tierney in der 93. Minute. Das 4:2 von Kenny McLean (98.) war dann nur noch eine Zugabe. Vor der Nachspielzeit hatten die Gastgeber zweimal eine Führung preisgegeben. Das 2:2 durch Patrick Dorgu (82.) gelang den Dänen in Unterzahl – Rasmus Kristensen wurde in der 61. Minute beim Stand von 1:1 mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Bei einem Unentschieden hätte Dänemark die Gruppe C auf dem 1. Platz beendet.

Wie Österreich und Schottland lösten am Dienstag auch Spanien und Belgien das WM-Ticket. Spanien verpasste es allerdings, mit einem 2:2 zu Hause gegen die Türkei eine makellose WM-Qualifikation hinzulegen. In der Gruppe J verteidigte Belgien mit einem ungefährdeten 7:0-Heimsieg gegen Liechtenstein den 1. Tabellenrang. Jeremy Doku und Charles De Ketelaere schossen je zwei Tore.

Meistgelesen

Xhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Kessler-Zwillinge tot – Testament nochmals geändert

Videos aus dem Ressort

U21-Coach Sascha Stauch: «Das ist ein herber Rückschlag»

U21-Coach Sascha Stauch: «Das ist ein herber Rückschlag»

18.11.2025

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

STORY: Dutzende palästinensische Amputierte haben sich am Montag im Zentrum des Gazastreifens zu einem Fussballturnier versammelt, um trotz des anhaltenden Nahostkonflikts Hoffnung zu verbreiten. «Hoffnung», so lautet daher auch das Motto des Turniers. Und es soll laut Organisatoren die Rückkehr zum Sport für Menschen mit Behinderungen fördern.  Mehr als 50 Männer sowie rund ein Dutzend Kinder nehmen teil – viele von ihnen verloren Gliedmassen durch israelischen Beschuss während des jüngsten Gaza-Krieges. Anas al-Mabhouh, Spieler: «Nach meiner Verletzung spiele ich derzeit für die Jugendmannschaft für Amputierte in Deir al-Balah, damit wir hoffentlich unsere Träume verwirklichen und ein normales Leben führen können. Wir möchten Palästina und die palästinensische Nationalmannschaft im Ausland vertreten, in dem Team spielen und gegen andere Nationalmannschaften antreten sowie unser Leben wie alle anderen leben.» Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn des jüngsten Konflikts rund 6.000 neue Amputationen registriert. Der Krieg war nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgebrochen und hat laut örtlichen Behörden rund 70.000 Todesopfer gefordert. Aktuell herrscht allerdings ein von den USA vermittelter Waffenstillstand in Gaza. 

18.11.2025

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

12.11.2025

U21-Coach Sascha Stauch: «Das ist ein herber Rückschlag»

U21-Coach Sascha Stauch: «Das ist ein herber Rückschlag»

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

Motto «Hoffnung» in Gaza: Fussballturnier für Amputierte

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Schmidt erzählt: So war es mit einer Bundesliga-Mannschaft in Biwacks auf 2500 Meter

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nationalteam. Die sechste WM-Teilnahme in Folge

NationalteamDie sechste WM-Teilnahme in Folge

Nati-Captain gnadenlos ausgepfiffen. Xhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»

Nati-Captain gnadenlos ausgepfiffenXhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»

War das kein Rückpass?. Deshalb bleibt der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen den Kosovo stumm

War das kein Rückpass?Deshalb bleibt der VAR bei dieser Embolo-Szene gegen den Kosovo stumm