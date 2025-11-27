  1. Privatkunden
U17-WM Österreichs Junioren verpassen die Krönung

SDA

27.11.2025 - 19:20

Tolles Turnier ohne Krönung im Final: Österreichs Hasan Deshishku (li.) und Daniel Frauscher verlieren an der U17-WM im Endspil gegen Portugal
Tolles Turnier ohne Krönung im Final: Österreichs Hasan Deshishku (li.) und Daniel Frauscher verlieren an der U17-WM im Endspil gegen Portugal
Keystone

Österreichs U17-Nationalmannschaft schafft den Coup nicht. An de WM in Katar verliert sie den Final gegen das favorisierte Portugal 0:1.

Keystone-SDA

27.11.2025, 19:20

Österreich gelang damit nicht, was der Schweizer Nachwuchs 2009 in Nigeria schaffte. Wie damals das Team um Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez oder Haris Seferovic hatte erstmals ein Team des ÖFB ein WM-Endspiel erreicht. Ein Treffer von Anisio Cabral nach einer halben Stunde beendete aber den Traum vom Titel.

Portugal hatte im Viertelfinal auch die Schweiz mit 2:0 ausgeschaltet, Österreich aber als einziges Team sämtliche Spiele des Turniers gewonnen. Der aktuelle U17-Europameister Portugal bestimmte im Khalifa International Stadium über weite Strecken klar das Spielgeschehen und gewann verdient.

Erst in der Endphase drückten die Österreicher doch noch auf den Ausgleich. Fünf Minuten vor Schluss bekundeten sie Pech, als Daniel Frauscher den Pfosten traf.

