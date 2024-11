Nach einer Notbremse der Kasachen verwandelte Michael Gregoritsch den Freistoss zum 2:0 Keystone

Mit einem klaren Sieg in Kasachstan nähert sich Österreich der Rückkehr in die höchste Liga der Nations League. Ein Erfolg im nächsten Spiel könnte den Aufstieg sichern.

SDA

Österreich hat in der Nations League einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. In einem überzeugenden Spiel in Almaty besiegte das Team von Trainer Ralf Rangnick die kasachische Mannschaft mit 2:0.

Die Tore für die österreichische Nationalmannschaft erzielten die Bundesliga-Spieler Christoph Baumgartner in der 15. Minute und Michael Gregoritsch in der 25. Minute. Nach einer frühen Roten Karte für die Kasachen spielte Österreich ab der 23. Minute in Überzahl, was ihnen einen Vorteil verschaffte.

Entscheidungsspiel gegen Slowenien

Am kommenden Sonntag steht für die Österreicher ein entscheidendes Heimspiel gegen Slowenien an. Ein Sieg würde ihnen den Gruppensieg sichern und den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League garantieren. Damit könnten sie sich im nächsten Jahr mit den besten Teams Europas messen.

