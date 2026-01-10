Noch zwei Siege vom vierten Titel entfernt: Superstar Victor Osimhen führt Nigeria in den Halbfinal Keystone

Nigeria steht beim Afrika-Cup in Marokko im Halbfinal. Die «Super Eagles» setzen sich in Marrakesch verdient mit 2:0 gegen Algerien durch und treffen nun auf den Gastgeber.

Das Duell zwischen der torgefährlichsten Mannschaft des Turniers (Nigeria) und dem defensivstärksten Team (Algerien) war eine klare Angelegenheit. Nach einer dominant geführten ersten Halbzeit belohnte sich Nigeria im zweiten Umgang. Superstar Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul traf nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel per Kopf und legte zehn Minuten später auf Akor Adams ab, der Luca Zidane – den Sohn von Zinédine Zidane – im Tor Algeriens gekonnt aussteigen liess.

Das vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic defensiv eingestellte Algerien, das wie Nigeria alle drei Gruppenspiele gewinnen konnte und ohne den verletzten Jaouen Hadjam von den Young Boys antrat, fand keine Antwort auf den Doppelschlag. Die «Wüstenfüchse» müssen weiter auf den dritten Titel nach 1990 und 2019 warten. Derweil strebt Nigeria den vierten Sieg am Afrika-Cup an, den ersten seit 13 Jahren an.

Nächste Hürde für die «Super Eagles» ist am Mittwoch im Halbfinal in Rabat Gastgeber Marokko. Den zweiten Finalisten ermitteln am gleichen Tag Senegal und der Gewinner zwischen Ägypten und der Elfenbeinküste. Der Rekordsieger und der Titelverteidiger treffen am Samstagabend (20.00 Uhr) in Agadir aufeinander.