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Nationalmannschaft Ohne einen Debütanten gegen Deutschland und Norwegen

SDA

19.3.2026 - 10:58

Murat Yakin nominiert 26 Akteure für Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen
Murat Yakin nominiert 26 Akteure für Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen
Keystone

Murat Yakin setzt in seinem Aufgebot für die Länderspiele in Basel gegen Deutschland und in Oslo gegen Norwegen auf bewährte Kräfte. Kein Debütant wird nominiert.

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:58

Aufgeboten wurden 26 Akteure. Im Vergleich zu den letzten WM-Qualifikationspartien nahm Nationaltrainer Murat Yakin nur wenige Änderungen vor. Mit Remo Freuler und Denis Zakaria sind zwei Routiniers wieder dabei, die zuletzt wegen Verletzungen gefehlt hatten. Alvyn Sanches kehrt erstmals seit seinem im März 2025 beim Länderspiel-Debüt in Nordirland erlittenen Kreuzbrandriss in den Kreis des Nationalteams zurück.

Ebenfalls wieder selektioniert wurden Eray Cömert, Ardon Jashari und Joël Monteiro sowie erstmals seit November 2024 auch Filip Ugrinic.

In den beiden Top-Partien gegen Deutschland (am 27. März) und in Norwegen (am 31. März) fehlt weiterhin Noah Okafor von Leeds United. Okafor war in den letzten fünf Wochen verletzt, ansonsten, so Yakin, wäre er diesmal wieder dabei gewesen.

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