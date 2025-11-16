  1. Privatkunden
Ohne gesperrten Ronaldo Portugal feiert 9:1-Gala gegen Armenien und fährt zur WM ++ Irland in extremis 

dpa

16.11.2025 - 17:26

Portugals Renato Veiga., der mal beim FC Basel spielte, eröffnete den Torreigen.
Portugals Renato Veiga., der mal beim FC Basel spielte, eröffnete den Torreigen.
Luis Vieira/AP/dpa

Nach dem Rückschlag in Irland vor drei Tagen kommen leichte Zweifel an Portugals WM-Qualifikation auf. Diese beseitigte die Mannschaft gegen Armenien eindrucksvoll. Und das ohne ihren Superstar.

DPA

16.11.2025, 17:26

16.11.2025, 17:52

Ohne ihren rot-gesperrten Superstar Cristiano Ronaldo hat sich die portugiesische Nationalmannschaft mit einem Fussball-Fest für die WM im kommenden Jahr qualifiziert. Das Team von Roberto Martinez sicherte sich durch das 9:1 (5:1) gegen Armenien Platz eins in der Gruppe F und verhinderte damit den Umweg über die Playoffs. Kapitän Ronaldo (40) fehlte in Porto wegen seines Platzverweises beim 0:2 in Irland am Donnerstag. 

In letzter Minute sicherten sich die Iren durch das 3:2 gegen Ungarn in Budapest noch den zweiten Rang hinter Portugal und können damit noch auf einen WM-Platz über die Playoffs hoffen. Held der Iren war Troy Parrott, der alle drei Treffer seines Teams erzielte. Das Siegtor markierte er in der sechsten Minute der Nachspielzeit. 

Bruno Fernandes und Joao Neves treffen je dreimal   

In Porto trafen Renato Veiga (7.), Goncalo Ramos (28.), Joao Neves (30./41.) und Bruno Fernandes (45.+3) schon vor der Pause gegen die überforderten Gäste. Den kurzen Schock des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Eduard Spertsyan (18.) steckten die Portugiesen locker weg.

Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Auch Goncalo Ramos reihte sich in Portugals Torschützenliste ein.
Luis Vieira/AP/dpa

Nach dem Wechsel baute Bruno Fernandes (51./72., Foulelfmeter) mit seinen Toren zwei und drei die Führung aus. Joao Neves (81.) mit seinem dritten Treffer und Francisco Conceicao (90.+2) sorgten für das passende Ende der Gala.

31 von 48: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Für die WM 2026 sind bisher 31 von 48 Teams qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika haben bislang Algerien, Ägypten, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde, Senegal und Südafrika ihre Tickets sicher. Als erste europäische Teams machten England, Frankreich, Kroatien und nun auch Portugal die Teilnahme klar. Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay. In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst.

Telegramme und Tabelle

Ungarn - Irland 2:3 (2:1)

Budapest. - SR Eskas (NOR). - Tore: 3. Lukacs 1:0. 15. Parrott (Penalty) 1:1. 37. Varga 2:1. 80. Parrott 2:2. 96. Parrott 2:3.

Portugal - Armenien 9:1 (5:1)

Porto. - SR Peljto (BIH). - Tore: 7. Veiga 1:0. 18. Spertsyan 1:1. 28. Ramos 2:1. 30. João Neves 3:1. 41. João Neves 4:1. 45. Fernandes (Penalty) 5:1. 52. Fernandes 6:1. 72. Fernandes (Penalty) 7:1. 81. João Neves 8:1. 92. Conceição 9:1.

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Die Schweiz schlägt Schweden 4:1 und steht mit anderthalb Beinen an der WM 2026. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet vor Ort.

15.11.2025

