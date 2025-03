Zeki Amdouni und Simon Sohm rücken nicht ins Hotel Conrad Algarve ein - und werden für die Testspiele der nächsten Tage nicht ersetzt. Bild: Keystone

Nationaltrainer Murat Yakin muss am ersten Tag des Zusammenzugs der Schweizer Nationalmannschaft in Faro zwei Ausfälle zur Kenntnis nehmen: Zeki Amdouni und Simon Sohm reisen nicht nach Portugal.

Der Stürmer von Benfica Lissabon und der Mittelfeldspieler von Parma leiden an muskulären Problemen und werden nicht ersetzt.

Murat Yakin kann für die Freundschaftsspiele gegen Nordirland am Freitag in Belfast und gegen Luxemburg vier Tage später in St. Gallen weiterhin auf ein breites Kader von 24 Spielern zurückgreifen.

