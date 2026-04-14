Noah Okafor erzielt gegen Manchester United zwei Tore 14.04.2026

Dank einer Gala-Vorstellung von Noah Okafor fährt Leeds einen Überraschungssieg bei Manchester United ein. Ist Okafor in dieser Form auch für die Nati unverzichtbar?

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leeds United feiert mit einem 2:1-Sieg bei Manchester United einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf, angeführt von Doppel-Torschütze Noah Okafor.

Leeds dominierte die erste Halbzeit klar und hätte höher führen können, geriet nach dem Anschlusstreffer von Casemiro jedoch nochmals unter Druck.

Okafor wurde zum Man of the Match gewählt und stärkt mit seiner Form sowohl die Hoffnungen auf den Klassenerhalt als auch seine WM-Chancen. Mehr anzeigen

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt haben bei Leeds United am Montagabend einen enormen Schub erlebt. Das Team vom deutschen Trainer Daniel Farke konnte mit einer starken Leistung einen 2:1-Sieg bei Manchester United einfahren. Matchwinner mit seinen zwei Treffern war Noah Okafor.

Die beiden Treffer des Nati-Stürmers brachten Leeds bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Dass der Aufsteiger zur Pause nicht schon höher in Führung lag, lag einzig an der schwachen Chancenverwertung. «Wir hätten leicht 3:0 oder 4:0 führen können», sagte auch Leeds-Coach Farke im Anschluss an die Party.

Denn trotz des Platzverweises für Lisandro Martinez geriet Leeds in der zweiten Halbzeit nochmal ins Wanken. Zwischenzeitlich hatte Casemiro für die «Red Devils» noch den Anschlusstreffer erzielt, doch Leeds rettete den Sieg über die Zeit.

Spieler des Abends Noah Okafor

Viel besser als für Noah Okafor kann ein Spiel im altehrwürdigen Old Trafford nicht laufen. Nach seinen beiden Treffern wurde der ehemalige Basler zum Man of the Match gewählt. Dennoch liegt der Fokus des Stürmers weiter auf dem Kampf um den Klassenerhalt. «Wir haben noch sechs Spiele. Wir müssen bis zum Schluss kämpfen. Die Stimmung im Team ist unglaublich! Ich denke, wir müssen einfach so weitermachen.»

Look mommy i scored twice at Old Trafford🤹🏽‍♀️ @LUFC pic.twitter.com/LYF3TUtxgA — Noah Okafor (@noah_okafor) April 13, 2026

Nicht nur die Fans von Leeds United dürften sich über die Leistung Okafors gefreut haben. Auch Nati-Trainer Murat Yakin dürfte das Spiel von Leeds mit grosser Freude beobachtet haben. Und auch die WM-Träume Okafors dürften durch Auftritte wie die im «Theater der Träume» weiter Auftrieb bekommen haben.

Okafor im Interview nach dem Match (englisch)