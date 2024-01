Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

AC Milan Noah Okafor

Noah Okafor bleibt bei Milan meist nur die Reservistenrolle, zuletzt fiel der 23-Jährige auch noch verletzt aus. Am Samstag wird der Nati-Stürmer gegen Udinese aber zum grossen Helden für die Rossoneri. In der Nachspielzeit steht Okafor bei einer Ecke goldrichtig und schiesst die AC Milan zum 3:2-Sieg. Das freut auch Zlatan Ibrahimovic auf der Tribüne.

Okafor sichert Milan mit seinem Last-Minute-Tor den Sieg Joker Noah Okafor hat wieder einmal zugeschlagen. In der 68. Minute eingewechselt, schiesst er am Ende das entscheidende 3:2 für die AC Milan gegen Udinese. 20.01.2024

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Der Titeltraum von Bayer Leverkusen lebt! Bayern München verliert am Sonntag völlig überraschend zuhause gegen Werder Bremen 0:1. Damit haben die Bayern jetzt sieben Punkte Rückstand auf Xhaka und Co., allerdings auch noch ein Spiel weniger absolviert. Leverkusen feiert bereits am Samstag in Leipzig einen wichtigen Sieg. Erst in der Nachspielzeit trifft Piero Hincapie zum 3:2. Xhaka, der am Montag an der Swiss Football Night zum dritten Mal als Schweizer Nationalspieler des Jahres ausgezeichnet wurde, hat seine Füsse bei den Toren nicht im Spiel.

Boateng über Granit Xhaka: «Er wird zu Recht so hochgejubelt» Bayer Leverkusen rauscht von Erfolg zu Erfolg und Granit Xhaka spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch Kevin-Prince Boateng adelt den Schweizer im Gespräch mit blue News und erklärt, warum er so wichtig ist für das Team von Xabi Alonso. 19.01.2024

FC Augsburg Kevin Mbabu

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen gewinnt Augsburg auswärts bei Gladbach mit 2:1. Kevin Mbabu gehört bei den Gästen zu den Besten. Kurz nach der Pause bereitet er den zwischenzeitlichen Ausgleich mit einer mustergültigen Flanke vor. Und auch beim Siegtor ist der Rechtsverteidiger involviert: Vier Sekunden nach seinem klugen Einwurf liegt der Ball erneut im Tor.

FC Bochum Noah Loosli

Erstmals seit seinem Wechsel von GC zu Bochum steht Loosli in der Bundesliga in der Startelf – und vermag direkt zu überzeugen. Gegen die so hochgelobte Offensive des VfB Stuttgart spielt Bochum zu Null und gewinnt 1:0.

Olympique Marseille Ulisses Garcia

Am Dienstag wurde bekannt, dass Garcia die Young Boys verlässt und zu Olympique Marseille wechselt. Am Sonntag gibt der Linksverteidiger im Cup-Spiel gegen Stade Rennes sogleich seinen Einstand. Garcia steht zwar nicht in der Startelf, wird aber schon nach 15 Minuten für den verletzten Amir Murillo eingewechselt. Marseille verliert die Partie am Ende im Penaltyschiessen. Auch Garcia tritt an und verwertet seinen Versuch.

⁉️ Qu’avez-vous pensé de la première de Ulisses Garcia 🇨🇭 sous le maillot de l’#OM ?🤔#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/FxZ501qP7d — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) January 22, 2024

FC Toulouse Vincent Sierro

Letzte Woche schoss Sierro sein erstes Saisontor, jetzt doppelt er gleich nach. Im Cup-Spiel gegen den FC Rouen trifft Sierro per Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1. Freude kommt nach dem Spiel aber nicht mehr auf. Denn Toulouse verliert die Partie im Penaltyschiessen und scheitert damit am Drittligisten. Sierro verwandelt im Elferkrimi nochmals einen Penalty.

FC Sevilla Djibril Sow

Der FC Sevilla geht beim Überraschungsteam Girona mit 1:5 unter, Sow wird nach 76 Minuten gelbverwarnt ausgewechselt. Es ist die vierte Niederlage in Folge für die Andalusier, die in dieser Saison erst drei Spiele gewinnen konnten. Nur ein Punkt hat Sevilla noch Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ob ein Trainerwechsel weiterhelfen würde? Man mag es zu bezweifeln. Schliesslich ist Quique Flores bereits der dritte Coach in dieser Saison bei Sevilla.

KRC Genk Andi Zeqiri

Seinen Stammplatz hat Zeqiri in Genk schon lange verloren. Am Wochenende gibt es endlich mal wieder ein persönliches Erfolgserlebnis für den Nati-Stürmer. Beim 1:1 gegen Cercle Brügge schiesst er eine Minute nach seiner Einwechslung (64. Minute) mit einem satten Vollspannschuss aus 18 Metern den Ausgleichstreffer.

Inter Mailand Yann Sommer

Yann Sommer hat heute die Chance auf seinen ersten Titel bei Inter Mailand. Im Final der Supercoppa trifft Inter auf Napoli (Spielstart 20.00 Uhr).