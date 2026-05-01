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England Okafor trifft bei Sieg von Leeds, Amdouni gibt Comeback

SDA

1.5.2026 - 23:12

Noah Okafor trifft beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley
Noah Okafor trifft beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley
Keystone

Noah Okafor ist in England weiterhin in Torlaune. Der Schweizer Nationalspieler trifft beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley zum zwischenzeitlichen 2:0 für das Heimteam.

Keystone-SDA

01.05.2026, 23:12

Kurz vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada ist es für den 25-jährigen Stürmer bereits der vierte Treffer in den letzten vier Meisterschaftsspielen – hinzu kommt eine Torvorlage.

Zudem gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht aus Schweizer Sicht: Zeki Amdouni stand nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Juli erstmals wieder auf dem Platz. Für Burnley, das bereits als Absteiger feststeht, wurde er in der 76. Minute eingewechselt.

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