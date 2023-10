Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

AC Milan 🇮🇹 Serie A Noah Okafor

Am Mittwoch beim 3:1-Sieg in Cagliari durfte Okafor erstmals von Beginn an für Milan stürmen und bedankte sich gleich mit seinem ersten Treffer für die Rossoneri bei Trainer Stefano Pioli fürs Vertrauen. Am Samstag gegen Lazio muss der 23-Jährige zwar zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen, schafft es aber nach der Einwechslung, erneut Werbung in eigener Sache zu betreiben. Kurz vor Schluss entscheidet Okafor die Partie mit dem Tor zum 2:0.

Nach Leaos starker Vorarbeit: Okafor trifft erneut für Milan 30.09.2023

Kriegt der Nati-Stürmer am Mittwoch die nächste Startelf-Chance? Dann trifft Milan in der Champions League auswärts auf Dortmund (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Al-Wasl 🇦🇪 UAE Pro League Haris Seferovic

Schon in der Vorwoche glänzte Seferovic mit einem Tor und einem Assist. Jetzt gelingt dem Mann aus Sursee in Diensten von Al-Wasl im Spiel gegen Khor Fakkan sogar ein Doppelpack innert fünf Minuten (2./7. Spielminute). Richtig freuen kann sich Seferovic am Ende aber nicht, denn in der Nachspielzeit kassiert sein Team noch den 3:3-Ausgleich. Seferovic hat in sechs Pflichtspielen für seinen neuen Klub nun schon sechsmal getroffen.

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Nach einem eher mässigen Saisonstart kommt Newcastle immer besser in Fahrt. Unter der Woche warfen die Magpies sogar Triple-Gewinner ManCity aus dem League Cup. Wettbewerbsübergreifend blieb Newcastle nun in fünf Spielen in Folge ohne Gegentor. Auch dank Fabian Schär, der beim 2:0-Sieg gegen Burnley einmal mehr einen makellosen Auftritt hinlegt. Am Mittwoch kommt's zum Champions-League-Duell gegen PSG (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Bei der bitteren 1:2-Pleite unter der Woche gegen Sassuolo sah Sommer für einmal nicht so gut aus. Beim 4:0-Sieg in Salernitana zeigt der Nati-Goalie dann wieder einen soliden Auftritt – und bleibt zum fünften Mal im siebten Liga-Spiel ohne Gegentor.

Salernitana – Inter 0:4 Serie A, 7. Spieltag, Saison 23/24 30.09.2023

Hält Sommer seinen Kasten diesmal auch in der Königsklasse rein? Am Dienstag empfängt Inter Benfica Lissabon (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Sturm Graz 🇦🇹 Bundesliga Gregory Wüthrich

Gregory Wüthrich ist mit Sturm Graz im Hoch und bleibt nach dem 1:0-Sieg über WSG Tirol an Leader RB Salzburg dran. Wüthrich wird mit seinem goldenen Tor zum Matchwinner. Der Innenverteidiger zieht aus rund 25 Metern per Direktabnahme ab und trifft zum siegbringenden 1:0.

🙄 Das war wohl nichts

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Edimilson Fernandes

Mit nur einem Punkt aus sechs Spielen steht Mainz am Tabellenende der Bundesliga. Gegen Leverkusen gibt's zuhause eine 0:3-Packung – und Fernandes wird das Spiel nicht in guter Erinnerung behalten. Beim 0:1 verliert es das Laufduell gegen den Assistgeber, beim 0:2 verschuldet Fernandes den Freistoss, der zum Tor führt, und auch beim 0:3 ist er nach einem Missverständnis mit Teamkollege Dominik Kohr nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Vom «Kicker» kriegt Fernandes die schlechteste Note (5) aller Spieler dieser Partie.

Augsburg 🇩🇪 Bundesliga Ruben Vargas

Beim 4:4 zum Saisonauftakt gegen Gladbach konnte Vargas noch mit einem Treffer glänzen. Seither geht's mit seiner Formkurve aber bergab. Einen Skorerpunkt konnte Vargas seither nicht mehr sammeln, am Sonntag bleibt er beim 0:2 in Freiburg blass und wird schon nach 56 Minuten ausgewechselt.

Schalke 🇩🇪 2. Bundesliga Cedric Brunner

Bei Bundesliga-Absteiger Schalke geht die Talfahrt in Liga 2 weiter. Nach dem 1:3 in Paderborn rutscht Königsblau auf Platz 16 ab. Brunner erwischt einen rabenschwarzen Tag. Er verschuldet einen Penalty und lässt seinem Gegenspieler bei den anderen beiden Gegentoren viel zu viel Platz.

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Triple-Sieger ManCity ist absolut überzeugend in die Saison gestartet, in der vergangenen Woche gab es aber gleich zwei Niederlagen. Zunächst das Aus im League Cup gegen Newcastle und am Wochenende eine 1:2-Pleite gegen Wolverhampton. Bei beiden Spielen macht Akanji bei jeweils einem Treffer nicht den sichersten Eindruck. Die Chance auf Besserung bietet sich den Sky Blues am Mittwoch in der Champions League beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Legia Warschau 🇵🇱 Ekstraklasa Marco Burch

So hat sich Burch sein Startelf-Debüt beim neuen Klub Legia Warschau bestimmt nicht vorgestellt. In der 87. Minute sieht der Ex-Luzerner die zweite Gelbe Karte und fliegt vom Platz. Das Spiel gegen Jagiellonia geht 0:2 verloren.

Genua 🇮🇹 Serie A Silvan Hefti

Der Kampf um einen Stammplatz gestaltet sich für Silvan Hefti bei Genua weiter schwierig. Beim 2:2 gegen Udinese drückt der Ostschweizer zum dritten Mal in den letzten vier Spielen 90 Minuten lang die Bank. Einzig am ersten Spieltag durfte Hefti von Beginn an spielen.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Chicago Fire 🇺🇸 Major League Soccer Xherdan Shaqiri

Ein Shaqiri-Assist durch eine perfekte Freistoss-Flanke führt zum wichtigen 1:0-Sieg für Chicago gegen die New York Red Bulls. Danach vergibt er allerdings auch eine Hundertprozentige. Chicago befindet sich mitten im Kampf um die in gut drei Wochen beginnenden Playoffs.

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Mit einem 3:2-Sieg über Marseille schiesst sich Monaco an die Tabellenspitze der Ligue 1. Zakaria steht hier stellvertretend fürs Schweizer Trio um den Mittelfeldspieler, Goalie Philipp Köhn und den derzeit verletzten Breel Embolo.

Rennes 🇫🇷 Ligue 1 Fabian Rieder

Fabian Rieder steht bei Rennes 3:1-Sieg gegen Eray Cömerts Nantes erstmals in der Startelf seines neuen Klubs. Grossartig auf sich aufmerksam machen kann der 21-Jährige in diesem Spiel aber nicht. Nach 70 Minuten hat er Feierabend.

Gladbach 🇩🇪 Bundesliga Nico Elvedi

Wohl aufgrund seiner Vertragssituation, die sich mittlerweile geklärt hat – Elvedi hat bis 2027 verlängert – hat der Innenverteidiger seinen Stammplatz zu Saisonbeginn verloren. Nur darf er aber zum zweiten Mal in Folge wieder von Beginn weg ran und macht seine Sache bei Gladbachs 3:1-Sieg in Bochum gut, ehe er nach knapp einer Stunde aber angeschlagen ausgewechselt werden muss.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Bereits in der 4. Minute sieht Xhaka gegen Mainz die Gelbe Karte. Wohl auch deshalb wird der Chef im Leverkusen-Mittelfeld «schon» nach 78 Minuten ausgewechselt. Sei's drum, Leverkusen gewinnt die Partie ohnehin locker mit 3:0 und grüsst wieder von der Tabellenspitze.

Wolfsburg 🇩🇪 Bundesliga Cédric Zesiger

Nachdem der ehemalige YB-Verteidiger zuletzt zweimal auf der Bank Platz nehmen musste, erhält er gegen Frankfurt wieder eine Startelf-Chance. Und Zesiger kann beim 2:0-Sieg der Wölfe überzeugen. Wolfsburg bleibt damit an den Spitzenplätzen dran und hat nur vier Zähler Rückstand auf Leader Leverkusen.