Oliver Glasner ist neuer Cheftrainer von Nottingham Forest. Der 51-jährige Österreicher erhält beim Premier-League-16. der Saison 2025/26 einen Vertrag bis 2029, wie der Klub am Montag mitteilte.

Der Österreicher Oliver Glasner wechselt innerhalb der Premier League von Crystal Palace zu Nottingham Forest

Glasner, der zuletzt beim Ligarivalen Crystal Palace tätig war, tritt bei Nottingham Forest die Nachfolge des Portugiesen Vitor Pereira an. Eigentümer des Klubs ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis.

Glasner ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Nottingham stiess in der Europa League unter Pereira bis in die Halbfinals vor.