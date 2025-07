Die Nachricht von Lyons verhindertem Zwangsabstieg wird auch Captain Alexandre Lacazette freuen Keystone

Olympique Lyon wird auch in der nächsten Saison in der Ligue 1 spielen. Der verschuldete französische Traditionsklub ist mit seinem Einspruch gegen den Abstieg in die zweithöchste Liga erfolgreich.

Wie Frankreichs Fussballverband am Mittwoch mitteilte, hat die Berufungskommission der nationalen Finanzkontrollinstanz DNCG den zunächst verhängten Zwangsabstieg des früheren französischen Serienmeisters wegen Verstössen gegen finanzielle Auflagen aufgehoben.

Der amerikanische Besitzer John Textor hatte im Juni vergeblich versucht, die zuständige Behörde davon zu überzeugen, die im November verhängten Massnahmen gegen den siebenfachen Meister aufzuheben.

Textor wurde inzwischen als Klubboss von Michele Kang ersetzt. Die amerikanische Geschäftsfrau, davor Chefin bei Lyons Frauen-Sparte, konnte die zuständige Kommission nun überzeugen, dass für die Saison 2025/26 ausreichende finanzielle Mittel bereitstehen.

