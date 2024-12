Elvedi und Seoane im Hoch ++ Blamage für Omeragic ++ Cömert heftig kritisiert

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Linus Hämmerli Patrick Lämmle

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen bleibt den Bayern auf den Fersen. Xhaka ist einmal mehr der unbestrittene Denker und Lenker im Mittelfeld des Meisters. Der 5:1-Sieg ein verdienter Lohn für einen starken Auftritt Xhakas und der Alonso-Elf.

Dortmund Gregor Kobel

Kobel geniesst beim Spiel gegen Wolfsburg lange einen ruhigen Abend, doch nach dem Seitenwechsel weht vor seinem Tor ein anderer Wind. In der 49. Minute vereitelt er stark den ersten Treffer der Wolfsburger, weitere Parade folgen. Beim Gegentreffer zum 3:1-Endstand ist Kobel machtlos. Der BVB freut sich über den ersten Auswärtssieg der Saison.

Gladbach Jonas Omlin

Bei Gladbach läuft's, bei Omlin weniger. Er sitzt beim 2:1-Sieg der Fohlenelf gegen Hoffenheim einmal mehr auf der Bank. Moritz Nicolas, der Omlin aus der Startelf verdrängte, hält am Samstagabend den Sieg für seine Mannschaft mit starken Reflexen fest.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi spielt durch und spielt stark. Schnuppert mit Gladbach wieder an den europäischen Plätzen. Vor der Winterpause arbeitet sich das Team von Gerardo Seoane auf Rang 7 vor.

Mainz 05 Silvan Widmer

Nach Bayern München muss sich auch Frankfurt den frechen Mainzern geschlagen geben. In Unterzahl gewinnen die Gäste mit 3:1. Widmer ist aber grösstenteils nur Zuschauer, darf lediglich für die Schlussviertelstunde zur Siegsicherung auf den Platz. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Augsburg Ruben Vargas

Augsburg kassiert eine ordentliche Ohrfeige. Gegen Aufsteiger Holstein Kiel soll Ruben Vargas ab der 59. Minute beim Stand von 1:4 noch die Wende einleiten. Das passiert aber nicht: Der FCA verliert 1:5.

Stuttgart Fabian Rieder

Auch Stuttgart verliert gegen einen Aufsteiger. Rieder sitzt beim 0:1 gegen St.Pauli vorerst auf der Bank. Ab der 65. Minute schnürt er seine Schuhe und kann an der Niederlage auch nichts mehr ändern.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Sitzt auf der Bank. Zuletzt stand er beim 3:2-Sieg gegen Union Berlin anfangs Dezember in der Startaufstellung.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zesiger drückt bei Wolfsburg beim 1:3 gegen Dortmund die Bank. Den letzten Einsatz im Wölfe-Dress hatte der Innenverteidiger im November gegen Union. Da wurde er in der 93. Minute noch eingewechselt. Zesiger macht keinen Hehl daraus: «Ich bin offen für einen Wechsel».

Zesiger: «Ich bin enttäuscht, wie es in dieser Saison bislang gelaufen ist» Cédric Zesiger hat seinen Stammplatz beim VfL Wolfsburg verloren. Mit blue Sport spricht der Innenverteidiger über seine aktuelle Situation und einen möglichen Wechsel. 20.12.2024

Frankfurt Aurèle Amenda

Er fällt mit einer Verletzung des Syndesmosebandes weiter aus.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Freiburg geht bei Leverkusen mit 1:5 unter – Ogbus muss sich das Ganze nicht angucken: Er fehlt im Kader.

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi erlebt die Klatsche gegen den Meister jedoch hautnah. Obschon: Nicht so nah, wie ihm wohl lieb wäre. Er sitzt über die volle Spielzeit auf der Bank.

VfL Bochum Noah Loosli

Bochum schafft in der Bundesliga etwas, das lange auf sich warten liess: Der VfL gewinnt sein erstes Spiel der Saison. Loosli jubelt seinen Kollegen beim 2:0 gegen Heidenheim von der Auswechselbank aus zu.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Ach, ach, ach. Was ist nur mit Manchester City los? In den vergangenen Saisons waren die Citizens quasi unantastbar, nun verlieren sie erneut. Beim 1:2 gegen Aston Villa spielt Akanji in der Innenverteidigung durch, fällt weder ab noch auf. City rutscht in der Tabelle auf Rang 7 ab.

Newcastle Fabian Schär

Leitet den Blitzstart von Newcastle gegen Ipswich mit einem Mega-Ball ein. In der 1. Minute bedient der St.Galler Teamkollege Jacob Murphy mit einem langen Pass über das ganze Feld – nach einem Abpraller steht es daraufhin 1:0 für die Magpies. Spielt beim 4:0-Sieg durch.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Sommer spielt am Montagabend gegen Como – ein Duell zwischen Meisterkandidat und Abstiegsaspirant.

AC Milan Noah Okafor

Fehlt Milan beim 1:0-Sieg gegen Hellas Verona aufgrund einer Trainingsverletzung.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer fällt schon seit Wochen mit Adduktorenbeschwerden aus.

Bologna Dan Ndoye

Bologna muss beim 2:0 gegen Torino auf Flügelflitzer Ndoye verzichten. Er verletzte sich vergangene Woche beim Spiel gegen die Fiorentina und fehlt beim letzten Auswärtsspiel des Jahres im Kader.

Bologna Remo Freuler

Der gewohnte Rückhalt über 90 Minuten: Der Nati-Spieler feiert mit Bologna einen 2:0-Sieg und bleibt weiter an den europäischen Plätzen dran.

Empoli Nicolas Haas

Er fällt mit einer Kreuzbandverletzung monatelang aus.

Parma Simon Sohm

Nach seinem Doppelpack vor einer Woche schiesst die AS Roma Sohm und Co. die Bude voll. Oder, wie es «Eurosport» schreibt: Der Schweizer kommt wieder «auf den Boden der Tatsachen» zurück. Gleich mit einer 0:5-Pleite reist Parma aus der italienischen Hauptstadt ab. Sohm spielt durch.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Beim 1:1 gegen Rayo Vallecano nicht Teil des Kaders.

Sevilla Djibril Sow

Fehlt den Andalusiern beim 2:4 gegen Real Madrid weiter wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel.

Real Madrid – Sevilla 4:2 LALIGA // 18. Runde // Saison 24/25 22.12.2024

Real Valladolid Eray Cömert

Cömert rutscht mit Valladolid ans Tabellenende der Liga. Gegen Girona ist Valladolid chancenlos und verliert mit 0:3. Cömert spielt in der Fünferkette durch. Die spanischen Medien gehen hart mit ihm ins Gericht. «Sehr schlechtes Spiel des Schweizers», schreibt etwa «Onefootball». Er sei ein weiterer Neuzugang, der sich nicht bewährt habe.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn sitzt beim Cup-Spiel gegen L'Union Saint-Jean auf der Bank. Sein Team zieht mit einem 4:1-Sieg in die nächste Runde ein.

AS Monaco Denis Zakaria

Während Köhn mit der Bank zurechtkommen muss, kann sich Zakaria auch für das Sofa entscheiden. Adi Hütter lässt den Nati-Spieler für das Cup-Spiel zu Hause und gönnt ihm eine Ruhepause.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo spielt von Beginn an. Er schiesst zwar keine Tore, bereitet aber eines vor: In der 20. Minute bedient er Eliesse Ben Seghir, der das 1:0 schnürt.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia kommt beim Cup-Spiel gegen Saint-Étienne in der 70. Minute. Marseille setzt sich mit 4:0 durch.

Toulouse Vincent Sierro

Stolpert um ein Haar beim Fünftligisten Hauts Lyonnais. Über 90 Minuten will keinem Team ein Tor gelingen, erst das Penaltyschiessen bringt eine Entscheidung. Toulouse setzt sich mit 4:2 durch. Sierro wird geschont und verfolgte die Partie möglicherweise Fingernägel-kauend von zu Hause aus.

Montpellier Becir Omeragic

Erwischt einen bitteren Abend. Steht bei der 0:4-Klatsche gegen Viertligist Le Puy Foot 43 Auvergne während 90 Minuten auf dem Platz.

Montpellier Gabriel Barès

Gabriel Barès sind beim Cup-Aus gegen den Viertligist derweil die Hände gebunden. Er reist nicht mit seiner Mannschaft mit.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Sitzt beim 1:0-Sieg gegen La Roche auf der Bank.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Verbucht beim Sieg gegen Nacional einen Assist. Er legt in der 74. Minute unmittelbar nach seiner Einwechslung für Weltmeister Ángel Di María auf.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fällt mehrere Monate aus. Der 26-jährige Schweizer Rechtsverteidiger zog sich anfangs Dezember im Training mit Feyenoord Rotterdam einen Bruch des Unterschenkels zu.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Feiert mit seinem Team einen 5:2-Sieg gegen Utrecht. Fosso spielt bis zur 83. Minute.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Kommt in der 75. Minute als Joker – am 4:2-Vorsprung ändert sich nach seiner Einwechslung nichts mehr. Ludogorets gewinnt und führt die Tabelle mit mittlerweile 13 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger an.

Brügge Ardon Jashari

Beim 2:2 gegen USG spielt Jashari durch. Brügge kommt nach einem 0:2 Rückstand noch zurück und sichert sich einen Punkt.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri spielt gegen KAA Gent durch, bleibt in der Offensive aber blass und verliert mit Lüttich 0:1.

KAA Gent Franck Surdez

Franck Surdez erzielt sein zweites Saisontor in der belgischen Meisterschaft. Der Schweizer U21-Nationalspieler trifft in der 83. Minute zum 1:0-Sieg von Gent bei Standard Lüttich.

Midtjylland Kevin Mbabu

Die dänische Liga schläft, beziehungsweise bereitet sich auf die Rückrunde vor, die Mitte Februar startet.

AEK Athen Steven Zuber

Bei AEK ist Zuber nicht mehr gefragt. Im neuen Jahr geht er für den FC Zürich auf Torejagd.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Die österreichische Bundesliga hat Winterpause. Weiter geht's im Februar.

RB Salzburg Bryan Okoh

Auch Okoh bereitet sich mit seinen Farben auf die Rückrunde vor.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Hätte beim Cup gegen das Unterklassige Tours ranmüssen. Doch wie der französische Fussballverband schreibt, muss die Partie vom Samstag verschoben werden. Grund: Sicherheitsbedenken. Der FC Tours sei nicht in der Lage gewesen, Vorkehrungen zu treffen, um eine Austragung des Spiels in Bezug auf den Empfang von Zuschauern zu gewährleisten.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Glänzt bei der 5:0-Gala gegen Fürth mit zwei Assists. Der HSV jubelt schon in der 1. Minute, nachdem Muheim eine Ecke wunderbar auf den Kopf von Torschütze Dennis Hadzikadunic schlägt. Zwölf Minuten später zieht Muheim über links nach vorne, und legt für Adam Karabec das zwischenzeitliche 3:0 auf. Muheim spielt auf seiner Position durch und stösst mit dem HSV auf Rang 3 vor.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Vor einer Woche noch in der Startelf, jetzt wieder auf der Bank. Sein HSV gewinnt nach der Niederlage in Ulm zu Hause gegen Fürth.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kehrt nach einer Gelbsperre zurück in die Startaufstellung und verliert gegen Köln mit 0:1.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker fällt mit einer Hüftverletzung weiter aus. Der Karlsruher SC gewinnt gegen Paderborn mit 2:1 und überwintert auf Rang 3.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Steht beim Abschluss der Hinrunde nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Eingewechselt und schon ein Tor vorbereitet: Gantenbein legt eine Minute nach seiner Einwechslung in der 75. Minute das 4:1 für Moussa Sylla auf. Es ist sogleich der Treffer zum Endstand. Schalke löst sich mit dem Sieg gegen Elversberg weiter vom Tabellenkeller.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller wirbelt 90 Minuten lang auf der linken Seite. Ein Tor mag ihm bei der Nullnummer gegen Münster nicht gelingen.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Sein erster Pflichtspiel-Einsatz seit Mitte Oktober ist Tatsache. Frey kommt von einer Verletzung zurück und spielt gegen Preston ab der 62. Minute. Die Queens Park Rangers gewinnen 2:1 und befinden sich im Mittelfeld der Tabelle.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt steht ab der 77. Minute auf dem Platz. In Anbetracht dessen, dass er in der Championship zuvor auf eine Gesamteinsatzzeit von elf Minuten kommt, kommt Schmidt zu ordentlich Spielpraxis. Mit Leeds gewinnt Schmidt gegen Oxford mit 4:0 und bleibt auf einer Aufstiegsposition.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Beim 1:2 gegen Sunderland nicht im Kader.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Hull gewinnt sein erstes Pflichtspiel seit Anfangs Oktober. Eines bleibt aber beim 1:0-Sieg gegen Swansea beim Alten: Racioppi sitzt auf der Bank.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Stojilkovic steht am Montagnachmittag im Einsatz.

NK Osijek Petar Pusic

Spielt gegen Istra 2:2. Sein Team holt nach seiner Auswechslung in der 60. Minute noch einen 0:2-Rückstand auf.

NK Osijek Kemal Ademi

Spielerisch trägt auch Ademi wenig zur Aufholjagd bei. Er kommt in der 90. Minute beim Stand von 2:2 auf den Platz.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Fehlt beim 0:0 gegen Sepsi im Kader.

Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic muss in der 25. Minute ausgewechselt werden. Sein Team gewinnt das Spiel gegen Baniyas mit 3:1. Ein Verletzungsupdate des 32-Jährigen steht aktuell noch aus.

Seferovic: «Mir geht es gut in Dubai, die Karriere läuft weiter» Haris Seferovic spielt seit Sommer 2023 in Dubai. Der 32-Jährige fühlt sich in seiner neuen Heimat bestens aufgehoben. Bei blue Sport erzählt er aus seinem Alltag – und über eine mögliche Rückkehr in die Schweiz. 16.12.2024

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Die Liga in Saudi-Arabien geht am 9. Januar weiter.