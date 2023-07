Andre Onana steht seit Juli bei Manchester United unter Vertrag und hat für den englischen Rekordmeister bisher zwei Testspiele bestritten. imago

André Onana macht nach zwei Spielen für Manchester United bereits auf sich aufmerksam. Beim Testspiel gegen Borussia Dortmund rennt der Keeper wütend auf einen Mitspieler los.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester United unterliegt bei einem Testspiel Borussia Dortmund mit 2:3. Neuzugang André Onana kommt in der 2. Halbzeit zu seinem zweiten Einsatz für die Engländer.

Wenige Momente nach der Einwechslung lässt Onana seinem Frust freien Lauf und brüllt Innenverteidiger Harry Maguire wegen eines riskanten Zuspiels an.

Viele Fans auf Social Media feiern ihren neuen Schlussmann für die Aktion. Mehr anzeigen

Manchster United geht mit einem neuen Torhüter auf Titeljagd. André Onana stiess im Juli von Inter Mailand zu den Red Devils. Kostenpunkt: 52,5 Millionen Euro.

Und der kamerunische Schlussmann macht bereits auf sich aufmerksam. Zwei Spiele hat Onana für seine neuen Farben bestritten. Das Testspiel gegen Real Madrid ging mit 0:2 verloren, gegen Gregor Kobels BVB musste sich der Ten-Hag-Trupp mit 2:3 geschlagen geben.

Onana rennt wutentbrannt auf Maguire zu, obwohl Eriksen den Ball verliert

Beim Test-Kick gegen den deutschen Vizemeister teilte André Onana richtig aus. Leidtragender: Harry Maguire. Beim Stand von 2:1 für Dortmund kommt der BVB zu einer grossen Chance. Verursacht durch einen Ballverlust von Christian Eriksen, der Däne vermochte aus einem riskanten Zuspiel von Harry Maguire nichts Gescheites zu machen.

Beim Testspiel gegen Dortmund hat Manchester United das Nachsehen. IMAGO/USA TODAY Network

Onana war bereits bei Inter dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – bei Manchester United führt er offensichtlich damit fort, lautstark und emotional zu kommunizieren. Erst muss Onana von der Bank aus zuschauen, wie seine Kollegen gegen den BVB in der 1. Halbzeit zwei unglückliche Gegentreffer verschulden.

In der 2. Halbzeit steht dann Onana auf dem Platz. Und er braucht nur 2:30 Minuten, bis er ein erstes Mal ausflippt. Der Schlussmann vereitelt eine Haller-Grosschance, auch den darauffolgenden Abpraller kann Adeyemi nicht zu seinen Gunsten nutzen. Wutentbrannt rennt der Kameruner auf Maguire zu, tadelt den englischen Innenverteidiger für seine riskante Spielweise und gestikuliert wild um sich.

Die Fans von Manchester United haben Onanas Rüge in Richtung Maguire aufgeschnappt und ihrer Meinung in den sozialen Medien kundgetan. «Nur zwei Spiele und Onana hat gesehen, was De Gea mit Maguire durchgemacht hat», schreibt ein User auf Twitter. Ein weiterer Fan zwitschert: «Mein Lieblings-Moment des Spiels.»

Onana selbst hat dieser Moment offenbar wenig gefallen. Noch bleiben Manchester United rund zwei Wochen Zeit, bis die Zahnrädchen von Offensive bis Defensive ineinander greifen. Die Red Devils testen vor dem Saisonstart noch gegen Lens und Athletic Bilbao.