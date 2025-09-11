Bei Manchester United nur noch Bankdrücker: André Onana wechselt leihweise in die Türkei Keystone

Manchester United findet einen Abnehmer für den degradierten Goalie André Onana. Der englische Rekordmeister leiht den Kameruner für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Trabzonspor aus.

Eine entsprechende Meldung veröffentlichte der Klub aus England auf seiner Website.

Onana wechselte 2023 für mehr als 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester, wo er seither 102 Partien bestritt. Nach schwankenden Leistungen in der Vorsaison wurde der 29-Jährige zu Beginn dieser Spielzeit durch Altay Bayindir ersetzt. Zudem verpflichteten die Red Devils am Deadline Day mit Senne Lammens von Royal Antwerpen einen weiteren Goalie.

