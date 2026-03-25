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Nach Jahren wieder im Stadion Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»

SDA

25.3.2026 - 13:49

Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery
Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery. Das war vor 14 Jahren: Ottmar Hitzfeld in einem seiner letzten Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft. Der mittlerweile 77-Jährige besuchte seit Jahren kein Profispiel mehr live vor Ort

Das war vor 14 Jahren: Ottmar Hitzfeld in einem seiner letzten Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft. Der mittlerweile 77-Jährige besuchte seit Jahren kein Profispiel mehr live vor Ort

Bild: Keystone

Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery. Einst spielte Ottmar Hitzfeld für den FC Basel. In diesem Teamfoto von 1973 steht er in der mittleren Reihe als dritter von links neben Karli Odermatt

Einst spielte Ottmar Hitzfeld für den FC Basel. In diesem Teamfoto von 1973 steht er in der mittleren Reihe als dritter von links neben Karli Odermatt

Bild: Keystone

Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery
Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery. Das war vor 14 Jahren: Ottmar Hitzfeld in einem seiner letzten Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft. Der mittlerweile 77-Jährige besuchte seit Jahren kein Profispiel mehr live vor Ort

Das war vor 14 Jahren: Ottmar Hitzfeld in einem seiner letzten Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft. Der mittlerweile 77-Jährige besuchte seit Jahren kein Profispiel mehr live vor Ort

Bild: Keystone

Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli» - Gallery. Einst spielte Ottmar Hitzfeld für den FC Basel. In diesem Teamfoto von 1973 steht er in der mittleren Reihe als dritter von links neben Karli Odermatt

Einst spielte Ottmar Hitzfeld für den FC Basel. In diesem Teamfoto von 1973 steht er in der mittleren Reihe als dritter von links neben Karli Odermatt

Bild: Keystone

Ottmar Hitzfeld besucht nach Jahren wieder einmal ein Fussballspiel. Der 77-Jährige sieht sich am Freitag das WM-Testspiel Schweiz – Deutschland in Basel an.

Keystone-SDA

25.03.2026, 13:49

25.03.2026, 14:00

Der Schweizer Fussballverband bestätigte, dass Hitzfeld mit Ehefrau Beatrix im Stadion sein wird. Die Einladung sei auf Initiative des SFV-Präsidenten (und früheren Schalke-Sportvorstands) Peter Knäbel erfolgt.

Hitzfeld spielte einst als Aktiver auch beim FC Basel. Als Trainer führte er die Grasshoppers und in Deutschland Bayern München und Borussia Dortmund zu insgesamt acht Meistertiteln. Mit den Bayern (2001) und Dortmund (1997) gewann er die Champions League. Von 2008 bis 2014 trainierte Hitzfeld die Schweizer Nationalmannschaft. Hitzfeld lebt in der Nähe von Lörrach und besuchte seit Jahren kein Profi-Fussballspiel mehr live im Stadion.

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