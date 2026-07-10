Das WM-Duell gegen Argentinien weckt Erinnerungen. Kurz vor dem Achtelfinale an der WM 2014 verlor Nati-Trainer Ottmar Hitzfeld seinen Bruder. Es wird eines der emotionalsten Spiele seines Lebens.

Der WM-Achtelfinal 2014 gegen Argentinien war für Ottmar Hitzfeld nicht nur das letzte Spiel als Nati-Coach, sondern auch das allerletzte seiner Trainer-Karriere.

Darum geht’s Als die Schweiz zum letzten Mal an der WM auf Argentinien traf, war Ottmar Hitzfeld noch Nati-Trainer.

Zwei Tage vor dem WM-Achtelfinal verlor Hitzfelds Bruder den Kampf gegen die Leukämie.

Hitzfeld versuchte, den Schicksalsschlag geheim zu halten und fokussiert zu bleiben. Nach dem verlorenen Spiel gegen Argentinien wurde er dann von seinen Emotionen übermannt. Zusammenfassung erstellt mit

Die Bilder gehen um die Welt. Ottmar Hitzfeld, Schweizer Nati-Trainer damals, steht mit Tränen in den Augen am Spielfeldrand. Seine Mannschaft hat ein überragendes Spiel erst durch ein Tor von Angel Di Maria in der 117. Minute 0:1 verloren. Aber er weint nicht deswegen, sondern weil er zwei Tage zuvor seinen Bruder verloren hat.

Im Buch «Mensch Fussball-Star» schildert der zweifache Welttrainer des Jahres, wie für ihn jenes WM war.

Der Auszug von Ottmar Hitzfeld:

«Ich erlebe ein Extrembeispiel an der WM 2014, als ich mit der Schweiz in Brasilien bin. Ein paar Wochen vorher habe ich meinen Bruder Winfried, der 82 Jahre alt ist, besucht. Er begleitet mich zum Auto, gibt mir die Hand. Ich befürchte schon da: Vielleicht sehe ich meinen lieben Bruder nie mehr.

Vor dem WM-Achtelfinale gegen Argentinien sitze ich im Hotel in São Paulo und bereite mich auf das Spiel vor. Wie immer kenne ich die Namen, die Ausrichtung des Gegners, die Stärken und Schwächen. Ich bin mir sicher, dass wir eine Chance haben. Das Klingeln meines Handy holt mich aus den Gedanken. Es ist meine Frau Beatrix und sie sagt, Winfried sei verstorben, er habe den Kampf gegen die Leukämie verloren.

Zwei Tage vor dem WM-Achtelfinal werde ich emotional zu Boden geworfen. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich meinen geliebten Bruder nochmals sehen kann. Schon in den 70ern hatte ich meinen anderen Bruder Berthold mit etwas über 40 Jahren verloren. Er bekam Krebs, das war furchtbar, ihn so früh gehen lassen zu müssen.

Ich denke daran, an der WM sofort hinzuschmeissen. Ich überlege: Soll ich zurücktreten? Mache ich weiter? Ich fühle mich leer, kurz kraftlos. Ich beschliesse dann, weiterzumachen, weil es im Sinne meines Bruders war. Aber ich versuche, es geheim zu halten, alles mit mir selbst auszumachen, auch die Trauer.

Meine Frau wollte es vor mir geheim halten, aber ich sagte: Ne, ich will doch wissen, wenn mein Bruder stirbt... Aber ich wollte es vor der Öffentlichkeit geheim halten. Nur hat es dann der «Blick» herausgefunden.

Das bringt mich in die Zwickmühle. Ich habe lange überlegt, was ich nun mache. Ich weiss: Wenn ich vor der Mannschaft darüber rede, breche ich in Tränen aus. Also gehe ich beim Frühstück zu jedem Spieler und gebe jedem die Hand. Und dann versuche ich, den ganzen Fokus aufs Spiel zu legen.

Die 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Argentinien ist unverdient. Und danach bricht alles aus mir heraus. Nach dem Schlusspfiff war der erste Gedanke wieder: Mein Bruder ist gestorben. Darum schiessen mir am Spielfeldrand die Tränen in die Augen.»

Hitzfelds Trainer-Karriere endet mit jener Partie. Aber er ist es, der damals die Aufbau-Arbeit für den neuerlichen Triumph geleistet hat, als er Spieler wie Granit Xhaka oder Ricardo Rodriguez einbaute. Sie werden nun zum zweiten Mal an einer WM gegen Argentinien spielen – dieses Mal hoffentlich mit schönerem Ausgang.

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