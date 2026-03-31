Ghana tritt an der im Juni beginnenden WM mit einem neuen Trainer an. Kurz nach dem 1:2 im Testspiel gegen Deutschland geben die Zuständigen im Verband die Trennung von Otto Addo bekannt.
Der in Hamburg geborene einstige Bundesliga-Spieler stand bei Ghanas Nationalteam während zwei Jahren in der Verantwortung. Das 1:2 am Montagabend in Stuttgart war die vierte Niederlage in Folge für die «Black Stars».
Wer die Nachfolge des 50-jährigen Addo antritt, ist noch nicht bekannt. Ghana spielt an der WM in der Gruppenphase gegen England, Kroatien und Panama.