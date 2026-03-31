Otto Addo ist nicht mehr Trainer von Ghanas Nationalteam. Bild: Keystone

Ghana tritt an der im Juni beginnenden WM mit einem neuen Trainer an. Kurz nach dem 1:2 im Testspiel gegen Deutschland geben die Zuständigen im Verband die Trennung von Otto Addo bekannt.

Keystone-SDA SDA

Der in Hamburg geborene einstige Bundesliga-Spieler stand bei Ghanas Nationalteam während zwei Jahren in der Verantwortung. Das 1:2 am Montagabend in Stuttgart war die vierte Niederlage in Folge für die «Black Stars».

Wer die Nachfolge des 50-jährigen Addo antritt, ist noch nicht bekannt. Ghana spielt an der WM in der Gruppenphase gegen England, Kroatien und Panama.

GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) March 31, 2026

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