Zweites Super-League-Spiel der Saison, zweiter Sieg nach Rückstand: Der FC St. Gallen zeigt wie in der Vorwoche gegen Zürich Comeback-Qualitäten und gewinnt dank Tore von Enoch Owusu in Vaduz 3:2.

In seinem erst achten Super-League-Spiel schwang sich Enoch Owusu nach seiner Einwechslung in der 72. Minute zum Matchwinner auf. Der 21-jährige frühere italienische Junioren-Nationalspieler traf mit seiner ersten Aktion zum 2:2 und sorgte in der 87. Minute mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze für das Siegtor. Für den Italiener mit ghanaischen Eltern waren es nach einer schwierigen letzten Saison die ersten zwei Meisterschaftstore.

St. Gallen benötigte das glückliche Händchen von Trainer Enrico Maassen mit den Jokern (4 Skorerpunkte der Eingewechselten), obwohl der Start in die Partie optimal gelungen war. Vaduz' Goalie Benjamin Büchel unterlief nach 24 Sekunden der Fehler, der zum frühen 0:1 führte. Der 37-jährige Routinier, der den gesperrten Leon Schaffran ersetzte, liess sich mit dem Ball am Fuss zu viel Zeit, schoss Aliou Baldé an und konnte danach nur zusehen, wie der St. Galler Stürmer einschob.

Vaduz reagierte auf den Fehlstart eindrücklich und zeigte wie schon in der 1. Runde in Lugano mehr als nur starke Ansätze. Marcel Monsberger traf in der 11. Minute zum 1:1, und Juan Cabrera brachte die Liechtensteiner in der 55. Minute nicht unverdient in Führung. Mit etwas mehr Effizienz bei den vielen starken Kontern hätte der Aufsteiger mehr als bloss zwei Treffer erzielt. Null Punkte nach zwei Partien sind angesichts der Leistungen für den FCV frustrierend.

Telegramm:

Vaduz – St.Gallen 2:3 (1:1)

6814 Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 1. Balde 0:1. 11. Monsberger (Dalipi) 1:1. 55. Cabrera 2:1. 72. Owusu (Besio) 2:2. 87. Owusu (Fazliji) 2:3.

Vaduz: Büchel; Hasler, Simani, Berisha, Sawadogo; Mack (89. Walker); Stark (79. Hammerich), Dalipi (89. Lang), Cabrera (64. Cocic); Monsberger, Sorgic (64. Djokic).

St.Gallen: Watkowiak; Ruiz (66. Fazliji), Stanic (46. Vandermersch), Okoroji; Witzig, Görtler, Daschner, Boukhalfa (46. Stevanovic), Frokaj; Hunziker (72. Owusu), Balde (66. Besio).

Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Simani, 60. Görtler.