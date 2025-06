Paulinho schoss Palmeiras an der Klub-WM in die Viertelfinals. Bild: Keystone

Der erste Viertelfinalist an der Klub-WM in den USA heisst Palmeiras. Das Team von Trainer Abel Ferreira gewinnt das brasilianische Duell gegen Botafogo 1:0 nach Verlängerung.

Keystone-SDA SDA

Den entscheidenden Treffer in Philadelphia für die Mannschaft aus São Paulo erzielte in der 100. Minute der einstige Bundesliga-Profi Paulinho. Der eingewechselte 24-jährige Offensivspieler schlug im Strafraum einen starken Haken und traf durch die Beine von Verteidiger Kaio zum 1:0. Dabei blieb es, obwohl Palmeiras nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gustavo Gomez ab der 116. Minute in Unterzahl spielte.

Palmeiras ist mit zwölf Titeln brasilianischer Rekordmeister, Botafogo aus Rio de Janeiro wurde im vergangenen Jahr Meister und gewann 2024 auch die Copa Libertadores. Im Viertelfinal bekommt es Palmeiras mit dem Sieger der Partie zwischen Benfica Lissabon und Chelsea zu tun.