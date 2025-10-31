  1. Privatkunden
Copa Libertadores Palmeiras macht neuerlichen brasilianischen Final perfekt

SDA

31.10.2025 - 08:20

Doppeltorschütze Raphael Veiga lässt Palmeiras jubeln
Doppeltorschütze Raphael Veiga lässt Palmeiras jubeln
Keystone

Die Finalisten der Copa Libertadores 2025 stehen fest: Palmeiras trifft am 29. November in Lima auf Flamengo.

Keystone-SDA

31.10.2025, 08:20

Damit wird das Finalspiel zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit. Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien das Pendant zur europäischen Champions League gewonnen.

Palmeiras aus São Paulo, der Sieger der Jahre 2020 und 2021, sicherte sich die Finalteilnahme mit einem 4:0-Heimsieg gegen Quito, nachdem das Team aus Ecuador das Halbfinal-Hinspiel 3:0 für sich entschieden hatte. Im anderen Halbfinal-Duell genügte Flamengo aus Rio de Janeiro, zuletzt triumphierend 2019 und 2022, ein einziges Tor gegen den argentinischen Vertreter Racing Avellaneda, um ins Endspiel einzuziehen.

Der Sieger des Finalspiel in der peruanischen Hauptstadt Lima wird mit vier Titeln die erfolgreichste brasilianische Mannschaft in der Geschichte der Copa Libertadores. Rekordsieger ist mit sieben Titeln (zuletzt 1984) der argentinische Klub Independiente.

U17-Nati will Grosses erreichen. Auf den Spuren von Xhaka und Rodriguez lebt der Schweizer WM-Traum

U17-Nati will Grosses erreichenAuf den Spuren von Xhaka und Rodriguez lebt der Schweizer WM-Traum

Neunjährige Haftstrafe. Robinho: «Ich werde im Knast nicht anders behandelt, weil ich Fussballspieler war»

Neunjährige HaftstrafeRobinho: «Ich werde im Knast nicht anders behandelt, weil ich Fussballspieler war»

Sechste Pleite in sieben Spielen. Liverpools Krise verschärft sich – Trainer Slot: «Der Druck ist da»

Sechste Pleite in sieben SpielenLiverpools Krise verschärft sich – Trainer Slot: «Der Druck ist da»