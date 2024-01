Luis Tejada (rechts) im Juni 2014 im Duell mit Neymar. Keystone

Der Rekordtorschütze der panamaischen Nationalmannschaft ist tot. Luis «Matador» Tejada sei im Alter von 41 Jahren gestorben, teilte der Fussballverband des mittelamerikanischen Landes am Sonntagabend mit.

Medienberichten zufolge ist er bei einem Freizeitfussballspiel zusammengebrochen und erlag einem Herzinfarkt. Tejada hatte seine Profikarriere vor einem Jahr beendet.

Der Stürmer spielte für zahlreiche Vereine unter anderem in Kolumbien, Peru, Mexiko und den USA. 2018 stand er im Aufgebot der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland, für die sich Panama erstmals qualifizieren konnte. Mit 43 Toren in 108 Spielen war Tejada Rekordtorschütze der panamaischen Nationalmannschaft.