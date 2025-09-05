Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem» Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka. 04.09.2025

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka. blue News erzählt sie vor dem Kosovo-Duell.

Am Freitag startet die Schweiz gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation. Gegen das Land, in dem Captain Granit Xhaka seine Wurzeln hat. Dabei ist die Familiengeschichte der Xhakas mehr als nur berührend.

blue News erzählt das Kapitel zur Familie Xhaka.

Es ist eine dunkle Nacht in London und Granit Xhaka hat seine Kappe tief ins Gesicht gezogen. Er trägt bequeme Mode und nichts deutet auf die schweren Tage hin, die er hinter sich hat. Er lacht, er scherzt, er ist gut drauf – wie auch sein Vater Ragip, der ihn begleitet. Ragip und Eli Xhaka sind in London zu Gast, weil Granit und Ehefrau Leonita knapp fünf Wochen zuvor Eltern geworden sind: Töchterchen Ayana ist die älteste von inzwischen drei Töchtern.

Doch das private Hoch ist nur die eine Seite. Denn Xhaka ist auch verletzt und tief getroffen, weil er erst beschimpft, dann von den Arsenal-Fans ausgebuht und nach seiner Reaktion darauf als Captain abgesetzt wurde. Es ist das Jahr 2019 – und noch kann niemand vorhersehen, wie der Mann sich erst bei Arsenal zurückkämpfen und dann Bayer Leverkusen zum Meister-Titel führen wird.

Um Granit Xhaka zu verstehen, muss man mit seiner Familie sprechen. Sein Vater Ragip, seine Mutter Eli und sein Bruder Taulant bedeuten ihm die Welt. Gemeinsam werden sie immer wieder vor Prüfungen gestellt, kämpfen gegen Widerstände – und immer, wirklich immer wieder finden sie zurück in die Erfolgsspur.

Als Granit Xhaka noch ein schneller Stürmer war

Die Familiengeschichte beginnt in Basel. Es ist der 27. September 1992, als Granit Xhaka anderthalb Jahre nach seinem Bruder Taulant zur Welt kommt. «Wir haben sehr viel Quatsch gemacht als Kinder», erzählt Taulant: «In unserer Wohnung gingen immer wieder Sachen kaputt. Wir haben jeweils zehn Socken zu einem Ball zusammengeknotet und im Gang Fussball gespielt. Einmal, bis ich blutete.» Granit hatte mit dem Ball aus Socken voll durchgezogen. «Er traf die Lampe, sie fiel um, mir voll auf den Kopf, über dem rechten Auge. Ich begann zu bluten und zu weinen. Die Eltern standen erst unter Schock. Als sie merkten, dass es wegen dem Kicken in der Wohnung war und es mir schnell wieder besser ging, lachten sie mit uns. 20 Minuten später spielten wir schon wieder Fussball. Aber ich habe bis heute eine Narbe über dem Auge.»

Hart im Nehmen und massiv, dafür steht schon die Namenswahl der Eltern. Taulant ist nach einem Berg in Albanien benannt («mein Vater war dort und traf einen kleinen Jungen, der wie der Berg hiess»), und Granit nach dem harten Gestein («meine Grossmutter schlug den Namen vor»).

Als Kinder spielen sie den ganzen Tag im St. Johanns-Park Fussball. «Da war ein Mann, der den ganzen Tag zuschaute», so Taulant. «Als wir circa fünf und sechs Jahre alt waren, fragte er uns, ob wir denn schon im Klub seien. Wir verneinten, und er meinte, wir müssten unbedingt zu Concordia.» Dort starten beide durch: «Granit war Stürmer zu jener Zeit, war ein extrem schneller und kopfballstarker Goalgetter. Ich war eher Sechser oder Innenverteidiger und war Captain.» In der Schule war Granit besser. «Das muss ich zugeben, er hatte weniger Mühe», meint Taulant.

Später gingen sie zum FC Basel, tragen bis heute beide die Nummer 34. Der Grund: Sie fuhren immer mit dem 34er-Bus ins Training. Wenn die beiden zusammen unterwegs sind, geben die Eltern Granit den Schlüssel – schon ab dem Kindergarten, weil Taulant immer alles verliert. «Das ist noch heute so», sagt er, «wenn ich zu viele Sachen bei mir habe, dann verliere ich sie. Sie gaben Granit auch das Geld mit, wenn wir welches brauchten.» Am Anfang war der Grosse beleidigt. «Aber danach merkte ich, dass es besser ist, wenn Granit diese Dinge hat», sagt er lachend. Sauer aufeinander werden sie nur beim Playstationspielen. Taulant: «Jedes Mal, wenn er gewann, provozierte er. Immer. Wir hassen es zu verlieren, beide. Aber nach Siegen provozieren, das macht vor allem er.»

Die Familie steht über allem

Für die Xhakas verändert sich im Jahr 2011 alles. Granit wechselt zu Gladbach, Taulant zu den Grasshoppers. Papa Ragip nimmt unbezahlten Urlaub als Gärtner, geht mit nach Deutschland, schläft anfangs im Hotel mit Granit im Doppelzimmer und wohnt später bei ihm. Es ist nicht einfach: Nicht nur ist die Familie das erste Mal getrennt, hinzukommt auch, dass Granit öfters auf der Bank sitzt. «Er machte eine schwierige Zeit durch. Mein Vater unterstützte ihn, ich telefonierte täglich mit ihm. Nach einem Jahr sagte er, er wolle am liebsten wieder zurück, er habe es sich anders vorgestellt. Aber Lucien Favre sprach ihm dann Mut zu. Zum Glück hatte er die Geduld, er wurde reifer und dann Captain.»

Zu jener Zeit tritt Leonita in sein Leben und wird seine grosse Liebe: «Sie hat ihm sehr gutgetan. Er wünschte sich immer eine grosse Familie», meint Taulant. Die Familie steht über allem. Als er bei Gladbach spielt, lässt sich Granit zitieren: «Weil wir unseren Eltern alles zu verdanken haben, möchten wir ihnen heute etwas zurückgeben und geben jeden Monat 80 Prozent unseres Einkommens bei ihnen ab.» Später erklärt Taulant, «man hätte nun schon eigene Konten, aber wir sind immer da, wenn unsere Eltern etwas brauchen.»

Psychisch anspruchsvoll ist die EM 2016, als die Schweiz mit Granit gegen Albanien mit Taulant spielte. Der Ältere erzählt: «Es waren brutale Emotionen. Meine Mutter konnte fast nicht schlafen vor Nervosität. Granit und ich telefonierten am Tag zuvor und sagten: Auf dem Platz sind wir Gegner und danach wieder Brüder.»

Spezielles Aufeinandertreffen an der EM 2016. Keystone

Und dann kommt jenes Ereignis, das Granit Xhaka noch lange tief treffen wird. Es passiert am 27. Oktober 2019 beim Spiel gegen Crystal Palace, das 2:2 ausgeht. Erst bejubeln die Arsenal-Fans die Auswechslung ihres Captains Granit Xhaka, dann pfeifen sie ihn aus. Von Emotionen getrieben spornt er die Leute an, noch lauter zu buhen, hält sich provokativ die Hand ans Ohr, schüttelt immer wieder den Kopf.

Schliesslich reisst er sich das Trikot vom Leib. Englische Medien wollen gar ein «Verpisst euch!» von Xhakas Lippen gelesen haben. Daraufhin spielt Xhaka wochenlang nicht mehr für Arsenal, wird als Captain abgesetzt und als Mensch attackiert. Es ist eine grosse Demütigung, die Xhaka in jenen Tagen über sich ergehen lassen muss.

Demütigung der eigenen Fans

Xhaka kann an diesem Abend wieder lachen. Das Ausblenden gehört bei einem Profi mit dazu. Er sagt: «Man kann wohl sagen, dass alles sehr turbulent war. Vor allem die letzte Woche war für mich eine sehr spezielle emotionale Erfahrung. Mir geht es aber wieder sehr gut, ich habe diese Woche gut trainiert und freue mich auf die nächsten Einsätze.»

Die Emotionen begleiten ihn natürlich auf das Feld. «Als meine Rückennummer auf der Tafel des vierten Offiziellen aufleuchtete und daraufhin hämischer Jubel der eigenen Fans losbrach, hat mich das sehr getroffen und aufgewühlt. Es war sehr schmerzhaft und frustrierend. Für mich ist diese Reaktion noch heute nicht nachvollziehbar, vor allem in dieser Vehemenz und wie extrem ich hier angefeindet wurde.»

Und weiter: «Seit ich denken kann, sind für mich die Fans ein fester Teil meines Sportes. Und ich hege von Beginn an grossen Respekt gegenüber dem Engagement und den Entbehrungen, die die Fans auf sich nehmen, um uns Spieler zu unterstützen. Berechtigte Kritik von ihnen lässt dich als Sportler wachsen. Und die Power und die Energie, welche sie auf das Spiel übertragen, lässt jeden Sportler den Fussball noch mehr lieben.» – «Ich fühle mich dann als Teil einer grossen Fussballfamilie. Wenn man aber dann in Zeiten, wo man schon bereits massiv angefeindet wird, von ebendieser Fussballfamilie beschimpft wird, schmerzt das sehr. Damit meine ich nicht, dass ich keine Kritik aushalte. Wenn ich und das Team nicht gut spielen, müssen wir uns das auch anhören und an uns arbeiten. Aber wenn man den eigenen Kapitän beleidigt und beschimpft, bringt man Unruhe und schlechte Stimmung in das Team, das man eigentlich unterstützt. Das macht für mich keinen Sinn und schwächt den Zusammenhalt.»

27. Oktober 2019: Granit Xhaka kann nicht fassen, was ihm gerade passiert. imago

Einige Spieler gehen nach der Demütigung zu Xhaka, trösten ihn. «Das fand ich grossartig. Sie haben mich positiv motiviert, mich nicht unterkriegen zu lassen, und hat vor allem aufgezeigt, wie viele Arsenal-Fans weltweit die Reaktion der Fans im Stadion auch nicht gut fanden und verurteilt haben.»

Granit Xhaka veröffentlicht ein Communiqué nach dem Vorfall. Dort schreibt er von üblen Beschimpfungen. «Deine Tochter soll Krebs bekommen», ist einer der bösen Sätze auf Social Media. «Das sind nur einige Beispiele für das, was hier alles über mich und auch meine Familie ausgeschüttet wurde. Aber mal ehrlich, wir reden hier über Fussball und ein Kapitänsamt. Ich weiss, das bedeutet für viele in London die Welt. Und auch ich stehe, seit ich hier bin, zu hundert Prozent hinter dem Klub und meiner Rolle als Spieler hier. Ich bin stolz darauf, für diesen grossen Verein spielen zu dürfen. Ich habe nicht nur einmal gesagt, was dies für mich bedeutet. Aber trotzdem sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich klar sagen muss, dass man mal innehalten und überprüfen sollte, ob das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Ich habe in meinem Leben immer die Werte Fairplay, Respekt und Loyalität vertreten. Was ich hier erfahren musste, hat nichts damit zu tun, das überschreitet jedes normale Mass.»

Die Emotionen kochen hoch

Social Media, es ist Segen und Fluch zugleich. Zum einen werden die Stars noch grösser. Gleichzeitig aber eben auch nahbar. Anfällig für Beschimpfungen. «Für mich bieten meine Plattformen die Chance, meine Fans an meiner sportlichen Karriere und auch an meinem Privatleben teilhaben zu lassen, mir im wahrsten Sinne ‹zu folgen›. Was früher die Fanpost war, ermöglicht heute Instagram und Co. viel aktueller und lebensnaher», sagt Xhaka. «Das finde ich klasse. Doch diese Chance ist auch ein zweischneidiges Schwert, wie ich es nun erfahren habe. Es gibt ja wirklich Leute, die sich zum Hobby machen, täglich Leute zu beleidigen. Das geht sogar so weit, dass man für Leistungen kritisiert wird, die man gar nicht gebracht hat. Da beschimpfen mich Leute wegen meiner Spielweise am letzten Wochenende, wo ich gar nicht auf dem Feld stand. Das ist doch irre!»

Xhakas Gedanken weiter: «Was einmal als Schwarzes Brett für Freunde begann, wird heute mehr und mehr zum Forum für Leute, die andere beleidigen wollen. Ohne Konsequenzen darf man nun gegen Privatpersonen oder Personen in der Öffentlichkeit wie Musiker, Schauspieler oder auch Sportler hetzen, wenn einem etwas nicht passt. Spielregeln des Anstands und des Respekts sind hier offensichtlich für viele nicht mehr gültig!» Was für Menschen sind das, die andere böse und mutwillig beschimpfen? «Es tut mir leid, aber damit möchte ich mich gar nicht beschäftigen.»

Auch seiner Frau wünscht man den Tod auf Social Media. Dass Xhaka offen darüber redet, bringt ihm auch Respekt. «Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, vor allem auch aus der Sportlerszene, sei es von Spielern oder auch Trainern. Und auch von vielen Arsenal-Fans aus der ganzen Welt. Das zeigt mir, dass ich hier einen wichtigen Punkt angesprochen habe und es die richtige Entscheidung war, auch meine Emotionen zu zeigen. Das hat die Fussballfamilie gut aufgenommen und verstanden. Das freut mich sehr.»

Wenn die Kritik nicht sachlich bleibt

Granit Xhaka wurde 2011 mit 18 Jahren Nationalspieler, zu einer Zeit, als es noch kaum Social Media gab. War’s einfacher? «Was heisst einfacher? Auch vor acht Jahren gab es schon heftige Kritik der Fans und der Medien. Was sich aber durch Social Media verändert hat, sind solche Phänomene wie ‹Shitstorms›, die einen von einer Minute auf die andere überrollen können. Neu ist auch der Mantel der Anonymität, mit dem man auf Spieler eindreschen kann, ohne Konsequenzen zu befürchten. Und neu ist vor allem, dass auf den Social-Plattformen bestimmte Stimmungen, Statements oft einfach unkritisch übernommen und gar nicht mehr geprüft oder hinterfragt werden. Das ist oft schon extrem. Ich bin da ‹oldschool›, mag den persönlichen Umgang und nehme mir oft viel Zeit für unsere Fans, wenn sie ein Selfie oder Autogramm haben wollen.»

Granit Xhaka, Schweizer Rekord-Nationalspieler mit bis dato 137 Länderspielen. Keystone

Was sagt er Menschen, wenn diese meinen: Bei elf Millionen Franken Jahresgehalt muss man das einfach können? «Für mich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und es ist kein Freibrief für Beleidigungen. Respekt und Anstand gegenüber dem Mitmenschen und der richtige Umgang mit Kritik sollte unabhängig von Status oder Einkommen gelebt werden. Ich bin mir meiner Verantwortung als Teil einer Mannschaft gegenüber dem Verein und den Fans immer bewusst gewesen und behandle die Fans in London jederzeit höflich und nehme mir Zeit für sie. Da wird es keine andere Meinung geben, und so lebe ich das, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe. Und wenn konstruktive Kritik oder auch einmal heftigere Sprüche kommen, versuche ich, dem Ganzen ruhig und sachlich zu begegnen. Wie gesagt: Wenn wir schlechte Leistungen bringen, muss man das aushalten. Das kenne ich aus Basel und auch aus Mönchengladbach nur zu gut. Aber was hier passiert ist, geht weit über das normale Mass hinaus und ist durch nichts gerechtfertigt.»

Xhaka und Arsenal, es ist immer wieder ein Auf und Ab. Am Anfang wird er wegen Roter Karten kritisiert, dann kämpft er sich mit starken Leistungen zurück. Um dann ausgepfiffen zu werden – und sich danach wieder zurückzukämpfen… Nach einem Flirt mit der AS Roma 2021 bleibt er dann doch bei Arsenal. Er selbst sei sein stärkster Kritiker, «und wie andere meine Leistung beurteilen, einordnen oder einschätzen, ist ja oft subjektiv, und jeder sieht Fussball anders. Das ist auch hier in England nicht anders, und da steht jedem seine Meinung zu.»

Zur Zeit bei Arsenal meint er: «Für mich fällt der Rückblick bislang sehr positiv aus. Nach einem etwas schwierigen Start habe ich sehr viel gespielt und hatte insgesamt eine super Zeit bei Arsenal. Auch in der Stadt London fühlen meine Familie und ich uns sehr wohl. Daran ändert auch das Geschehen der letzten Woche gar nichts. Ich werde weiter positiv bleiben, mich noch mehr reinhängen und beweisen, dass ich ein wichtiger Bestandteil dieses tollen Teams bin.»

Aber eben, um Granit Xhaka zu verstehen, muss man seine Geschichte und die seiner Familie kennen. Granits Vater Ragip Xhaka ist ein Mensch, der schon viel aushalten musste, der dreieinhalb Jahre seines Lebens im Gefängnis als politischer Gefangener hinter sich hat. Er ist ein starker Mann mit einem noch stärkeren Willen.

Ragip Xhaka, der Kämpfer

Ragip Xhaka sitzt im Café da Graziella in Basel bei Kaffee und Mineralwasser. Er betrachtet nachdenklich eine verblichene Tätowierung. «R+O» steht auf seinem linken Arm. «Ich machte sie zusammen mit einem Freund», erzählt der kleine, kräftige Mann. «Eines Tages wollte er mit mir im See schwimmen gehen, ich sagte ihm ab. Er ging trotzdem, stieg ins Wasser, wurde von einer Strömung erfasst und starb. Darum bringe ich es bis heute nicht übers Herz, die Tätowierung zu entfernen.»

Es ist ein kleiner Teil der berührenden Lebensgeschichte des Vaters Xhaka. Seine Geschichte beginnt in Pristina im damaligen Jugoslawien, wo Ragip 1963 als einer von drei Brüdern auf die Welt kommt. Sein Vater ist Abteilungsleiter in einer grossen Firma, die Busse herstellt. Er hat Dutzende Mitarbeiter unter sich. Seine Mama ist Hausfrau. Es sind behütete Verhältnisse, «Mittelschicht», sagt er. «Uns fehlte es an nichts, wir hatten Geld und unser eigenes Haus.» Er spielt Fussball bei den Junioren, «Rechtsverteidiger, mehr wie Taulant als wie Granit». Sprich: eher Terrier als Stratege. Mit 17 beendet ein Schien- und Wadenbeinbruch seine Karriere.

Und ein paar Jahre später ist sein normales Leben vorbei. Von heute auf morgen wird er mit 23 Jahren festgenommen. Warum? «Dafür muss ich ein wenig ausholen. Ich hatte gerade die Mittelschule beendet und studierte Agrarwissenschaften. Wir Studenten waren nicht zufrieden mit der kommunistischen Führung, wir demonstrierten für bessere Bildung, für bessere Schlafplätze, für besseres Essen – kurzum für ein besseres Leben. Es waren friedliche Demonstrationen, bei denen wir von Anfang an von der Polizei niedergeknüppelt wurden. Sie schlugen uns, bis wir nur noch am Boden lagen. Am Anfang waren es 20.000 bis 25.000 Demonstranten in Pristina, aber es kamen immer mehr Leute, die mit der Gesamtsituation unzufrieden waren. In jener Zeit lernte ich meine Frau kennen. Wir gingen gemeinsam zur Schule, sie war vier Stufen unter mir. Wir waren drei Monate zusammen, als ich plötzlich verhaftet wurde.»

Ragip Xhaka (rechts) hat eine bewegende Lebensgeschichte. Keystone

Er schläft morgens um fünf Uhr zu Hause in seinem Bett: «Die Polizisten kletterten über die Mauern meines Elternhauses. Meine Mutter fragte, was sie wollten. ‹Ihren Sohn›, antworteten sie und stürmten mein Zimmer. Ich erschrak fürchterlich, es war ein Schock fürs Leben. Man gab mir eine Sekunde Zeit, eine Hose und einen Pullover anzuziehen. Dann legte man mich in Handschellen, packte mich in den Kastenwagen und brachte mich ins Gefängnis.» Die Begründung: Er würde sich gegen den Staat auflehnen. «Sie erfanden irgendwelche Gründe, wir seien gewalttätig gewesen. Aber wir waren doch nur Studenten, die friedlich demonstrieren wollten. Dann steckte man mich in eine Zelle mit vier anderen Männern.»

Die Grösse? «Knapp vier auf zwei Meter inklusive einer freistehenden Toilette für alle fünf. Dort waren wir während 23 Stunden und 50 Minuten pro Tag. Zehn Minuten hatten wir Hofgang, durften aber wegen der Gefängnisregeln nicht mal in Richtung Himmel schauen.»

Was er den ganzen Tag in der Zelle machte? Man habe «geredet, nachgedacht, am Boden gegessen – es gab ja weder Tisch noch Stühle. Und Zeitung gelesen. Aber die wurde zensiert. Die kritischen Artikel über die Regierung wurden rausgeschnitten. So hatten wir keine Ahnung, was draussen los war, eigentlich war nur noch der Sportteil lesbar ... Und jeden zweiten Tag holte die Polizei mich ins Büro.»

«Die Angst, dass sie mich umbringen, war immer da»

Er wird gefoltert. «Um ein Geständnis zu erzwingen. Ich wurde gefoltert, sechs Monate lang, jeden zweiten Tag. Man schlug mich auf die Handflächen, auf die Fusssohlen, auf die Beine, auf die Arme, auf den Oberkörper. Mit Polizeiknüppeln, Schlagstöcken.» Aber er gesteht nie. «Nein, ich hatte ja nichts gemacht ausser demonstriert. Ich war unschuldig. Und ich fühlte mich stark. Ich dachte, sollen sie mich doch wieder schlagen. Aber klar, die Angst, dass sie mich umbringen, war immer da. Man hörte von anderen Häftlingen, dass sie zu Tode gefoltert wurden.»

Nach sechs Monaten kommt er vor Gericht. «Ich kam vor Gericht. Dort sagte ich aus, dass wir die ganze Zeit geschlagen und gefoltert werden. Es interessierte niemanden, da war alles korrupt. Ich wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.» Man darf ihn auch besuchen, seine Eltern und seine spätere Frau kommen alle zwei Wochen. «Aber man durfte sich nur im Beisein von Polizisten treffen. Und nicht fragen, was auf der Welt los ist. Nach 18 Monaten wurde ich verlegt, in ein Gefängnis 80 Kilometer ausserhalb von Pristina. Dort war es ein anderes Leben. Das Gebäude war neu, wir hatten einen Fernsehsaal, doppelstöckige Betten, das Essen war besser und wir durften eine Stunde lang spazieren. Irgendwann schaltete sich Amnesty International ein.»

Ragip Xhaka begleitete seinen Sohn Granit nach Mönchengladbach. imago

Alles läuft geheim über die Familie, «denn es war verboten. Meiner Familie hatte man schon davor alles weggenommen wegen mir: Der Staat schmiss meinen Vater aus der Firma, meine Mutter und meine Brüder auch. Auch meine Frau, die Steuerberaterin war, verlor ihren Job. Mein Vater machte ein Restaurant auf, um finanziell überleben zu können. Und sprach eben mit Amnesty International, die dann aktiv wurden.»

Inwiefern? «Sie meldeten sich über die Gefängnisdirektion an und besuchten mich. Diese wusste nicht, wie man reagieren soll. Die Gefängnisbosse beschlossen, mich vorzuführen. Ich bekam schöne Kleider und die Anweisung, ja nichts Falsches über mein Leben im Gefängnis zu sagen gegenüber Amnesty.»

Ragip Xhaka hält sich nicht daran. «Natürlich nicht, ich habe die Wahrheit gesagt. Auf das Risiko hin, dass ich wieder geschlagen werde. Die Menschen von Amnesty International reisten dann zurück nach Amsterdam und begannen sich für mich einzusetzen. Nach dreieinhalb Jahren kam dann plötzlich die Erlösung.»

Was passierte: «Ich kannte kein Entlassungsdatum oder so. Man wusste ja nie, was genau kommt. Auf einmal rief mich der Direktor und sagte: ‹Du bist frei, du kannst gehen.› Man stellte mich vor die Gefängnistür, ich war verdutzt. Ich hatte kein Geld in der Hosentasche und keine Ahnung, wo ich war. Es gab weder Handys noch Telefonkabinen. Ich lief los, kam zu einem Haus. Die sagten mir, wo es eine Bushaltestelle gibt. Also lief ich weiter, bis ich einen Bus sah. Der Fahrer erklärte mir, wie ich nach Pristina komme. Sie liessen mich ohne Geld nach Hause fahren. Dort stieg ich aus und traf einen Jungen. Der fragte: ‹Bist du Ragip?› Ich bejahte und er sprintete los.»

Flucht in die Schweiz

Es ist der Nachbarsjunge seiner Eltern. «Mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, alle kamen mir entgegengerannt, alle weinten. Auch meine Frau, die dreieinhalb Jahre auf mich gewartet hatte, konnte mich endlich in die Arme schliessen.» Drei Monate kannten sie sich, als er dreieinhalb Jahre ins Gefängnis muss. «Eine normale Frau hätte sich einen anderen genommen. Und ich hätte sie verstanden. Aber es sagt alles über ihren Charakter aus. Ich merkte allerdings schnell, dass ich im Land keine Zukunft mehr habe. Weil mein Leben schwer geworden war. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Ich durfte nicht mehr studieren. Ich hatte Angst, wieder verhaftet zu werden. Man hatte uns alles weggenommen. Also plante ich die Flucht, was meine Mutter zum Weinen brachte. Aber für mich war das Leben dort fertig. Amnesty International sagte mir, man werde helfen, wenn ich mal aus dem Land sei. Ich wollte mit meiner Frau nach Holland.»

Er erzählt: «Mein Cousin war Chauffeur und fuhr mit dem Bus manchmal in die Schweiz. Ich hatte riesige Angst, an der Grenze wieder verhaftet zu werden. Aber es ging alles gut und ich kam an der Busstation beim Zürcher Hauptbahnhof an. Nie im Leben werde ich meine Erleichterung vergessen. Von dort wollten wir mit dem Zug nach Amsterdam, um ein neues Leben zu beginnen.»

Aber das Paar bleibt am Ende in der Schweiz. «Freunde meiner Frau wohnten in Rothrist im Aargau. Sie sagten uns, wir sollten vor der Weiterreise zwei, drei Tage zu ihnen kommen, um uns auszuruhen. Wir sagten zu, sie holten uns in Zürich ab. Als wir dann bei ihnen waren, überwältigte mich ein Gefühl der Sicherheit. Ich wusste, dass ich hier nicht mehr wegwill.» Bald bekommt er eine Aufenthaltsbewilligung. «Meine Frau hatte meine Gefängnisdokumente dabei und Schriften von Amnesty International. Wir bekamen sofort den Flüchtlingsstatus und wohnten im Asylheim. Amnesty organisierte uns dann eine Einzimmerwohnung in Basel – und ich begann sofort zu arbeiten. Ich wollte nie Geld vom Staat.»

Ragip Xhaka mit dem Buch «Mensch Fussballstar». zVg

Er arbeitet erst als Kellner, danach auf dem Bau – und schliesslich als Landschaftsgärtner. «Plötzlich konnte ich etwas machen, was nah an meinem Agronomiestudium war. Ich bekam die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung. Was war das für ein Gefühl! Parallel lernten wir Deutsch, integrierten uns, ich wurde später Präsident beim FC Dardania und war bei verschiedenen Klubs in der Region aktiv. Mit einem war ich im Trainingslager in der Türkei, als auf dem Bildschirm die Fotos kamen, dass der Krieg ausbrach. Alle versuchten, nach Hause zu telefonieren. Ich konnte meine Eltern – sie hatten kein Telefon – nur über meine Schwiegereltern erreichen. Schliesslich musste meine Familie aus dem Kosovo flüchten. Nach Albanien, viele Familien nahmen dort Menschen auf. Als der Krieg vorbei war, konnten sie zurückkehren. Aber alles war zerstört, auch das Haus meiner Eltern. Es musste wieder aufgebaut werden, es war furchtbar. Aber sie schafften es, mein Vater lebt heute mit 86 noch dort, und auch viele andere Verwandte.» Seine Mutter starb mit 57 an einem Schlaganfall, seinen Vater nimmt das «bis heute» mit.

Granit und Taulant wollen ihre Eltern stolz machen

Hat er noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Mithäftlingen? «Ja. So was vergisst du dein Leben lang nicht. Einer wohnt in Delémont. Er ist wie mein Bruder, wir hören uns regelmässig.»

Wer die Geschichte von Ragip Xhaka hört, versteht, warum Sohn Granit nach seinem Treffer an der WM 2018 gegen Serbien mit dem Doppeladler gejubelt hat. Auch wenn der Vater sagt: «Nie, nie, nie wollte er eine politische Aussage machen. Das war nur aus den Emotionen heraus. Ich hasse niemanden, glauben Sie mir.» Auch an der WM 2022 in Katar sorgte Xhaka mit einem Griff in den Schritt Richtung serbische Ersatzbank wieder für Wirbel.

Er selbst habe seinen Kindern nicht alles gesagt, was er im Gefängnis erleben musste. «Ich habe ihnen jetzt etwa 50 Prozent erzählt. Nur meine Frau und mein Vater wissen alles. Meine Söhne müssen nicht alle Details kennen.»

Aber den Kampfgeist, den haben sie vererbt bekommen. Granit Xhaka wird bei Arsenal, Taulant Xhaka beim FC Basel zur Legende. Und gerade, wie sich Granit Xhaka beim Top-Klub zurück in die Herzen der Fans gekämpft hat, die ab der Saison 2021/22 sogar ein Lied für ihn komponierten, dürfte weltweit nahezu einzigartig sein. Nach seiner Zeit in London wechselt er zu Bayer Leverkusen, wird dann Rekordnationalspieler der Schweiz. 2024 führt er Bayer Leverkusen als verlängerter Arm von Trainer Xabi Alonso sensationell zum Meister-Titel in der Bundesliga. Es ist eine Genugtuung und parallel dazu plant er seine Zukunft als Trainer: Seine ersten Lizenzen hat er bereits gemacht. Seine nächste Station ist nun Sunderland.

Und auch im Erfolg denkt Xhaka an seine Familie und wie ihn sein Vater zu seiner ersten Auslandstation nach Mönchengladbach begleitet hat: «Er lebte mit mir fast zweieinhalb Jahre zusammen. Die Unterstützung, die man von den Eltern bekommt, ist einmalig. Für mich und Tauli gibt es nichts Schöneres, als wenn man ihnen ins Gesicht schaut und sieht, wie stolz sie sind. Das ist das, was wir eigentlich immer vorgehabt haben: Unsere Eltern stolz zu machen, ihnen etwas zurückzugeben für das, was sie für uns gemacht haben. Ich glaube, dass wir das bis jetzt gut gemacht haben – und hoffentlich weiterhin.»

