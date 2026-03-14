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«Eine Welt brach zusammen» Lugano-Star Papadopoulos spricht über verpassten Bundesliga-Titel mit dem BVB

Michael Wegmann

14.3.2026

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Papadopoulos über den verpassten BVB-Titel: «Eine Welt brach zusammen»

Lugano-Verteidiger und Ex-BVB-Profi Papadopoulos spricht mit blue Sport über seine Zeit in Dortmund, die verpasste Meisterschaft und seinen besten Freund Nico Schlotterbeck.

06.03.2026

Acht Mal steht Antonios Papadopoulos für Borussia Dortmund auf dem Platz, bevor er sich im Sommer 2024 für einen Wechsel zum FC Lugano entscheidet. Mit blue Sport spricht der Innenverteidiger über seine Zeit in schwarzgelb.

,

Tobias Benz, Ronja Zeller

14.03.2026, 08:11

14.03.2026, 08:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor seinem Wechsel zum FC Lugano stand Antonios Papadopoulos drei Jahre bei Borussia Dortmund unter Vertrag.
  • Insgesamt lief der Innenverteidiger in acht Partien für die erste Mannschaft des BVB auf.
  • Mit blue Sport spricht der 26-Jährige über seine Zeit in schwarzgelb und erzählt von der Fast-Meisterschaft in der Saison 2022/23.
  • Die Zeit in Dortmund sei für ihn «unfassbar wichtig» gewesen, sagt Papadopoulos. Unter anderem spielte der Verteidiger dort mit Fussballgrössen wie Erling Haaland und Jude Bellingham.
  • Zudem verrät er, dass bei seinem allerersten Spiel für Dortmund ein Schweizer Nati-Star neben ihm in der Abwehr auf dem Platz stand.
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27. Mai 2023, Westfalenstadion, Bezirk Innenstadt-West, Dortmund. Die Nachricht aus Köln schlägt in der 89. Minute ein wie eine Bombe: Jamal Musiala und der FC Bayern München entreissen Borussia Dortmund am letzten Spieltag der Bundesliga kurz vor Schluss die Meisterschaft.

Dank eines späten Treffers triumphieren die Münchner auswärts in Köln 2:1, der BVB, der mit zwei Punkten Vorsprung in den Spieltag gestartet war, scheitert hingegen an Mainz, spielt zuhause lediglich 2:2.

Die Atmosphäre im Dortmunder Stadion ist nach Abpfiff gespenstisch. Acht Minuten lang wähnte sich die überwältigende Mehrheit der 81'365 Zuschauer endlich wieder als Deutscher Meister. Einmal mehr geht der Titel letztendlich nach München.

«Unfassbar, als wir da nicht Meister geworden sind. Ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben.», erzählt Antonios Papadopoulos im Gespräch mit blue Sport. Der Lugano-Verteidiger, von 2021 bis 2024 in Dortmund unter Vertrag, erlebt jenen 34. Spieltag hautnah mit.

Obwohl das Spiel gegen Mainz nicht zu einem seiner acht Auftritte für die erste Mannschaft des BVB zählt, fiebert der Innenverteidiger damals natürlich mit Schwarzgelb. «Da bekomme ich heute noch Gänsehaut. Es ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Da hat nach Abpfiff im Stadion gefühlt eine Stunde lang keiner geredet.»

Lernen von Akanji, Haaland, Hummels und Co.

Und auch wenn es 2023 nichts werden soll mit dem Meistertitel, so nimmt Papadopoulos doch extrem viel mit aus seinen drei Jahren beim BVB. «Es war eine unfassbar wichtige Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von grossen Spielern. Wir hatten Haaland, wir hatten Bellingham. Wir hatten Innenverteidiger, die mir weitergeholfen haben.»

Einer davon: Nati-Star Manuel Akanji. «Er hat beim ersten Pflichtspiel neben mir gespielt», erinnert sich der 26-Jährige. Aber auch von Mats Hummels habe er sehr viel gelernt. «Die Zeit dort ist für mich sehr wichtig gewesen. Das versuche ich jetzt umzusetzen.»

Nico Schlotterbeck ist aber die wichtigste BVB-Figur in der Laufbahn des Lugano-Verteidigers. «Wir haben schon mit vier Jahren beim selben Verein gespielt. Wir sind beste Freunde. Letztes Jahr bin ich sein Trauzeuge geworden. Dass wir zusammen Champions League spielten, das ist etwas unfassbar Schönes und macht mich sehr stolz.»

Was Papadopoulos sonst noch über seinen Jugendfreund, seine Zeit in Dortmund und die grosse Unterstützung seiner Familie zu sagen hat, erfährst du im Video oben.

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